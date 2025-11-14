Tragedia en Estocolmo: un autobús atropelló y asesinó a tres personas

Una tragedia sacudió este viernes a la capital sueca, donde al menos tres personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que un autobús embistiera a un grupo de ciudadanos que esperaba en una parada del centro de Estocolmo.

Grave accidente en Suecia: hombre arrolló a varias personas

Así lo confirmó la policía a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fatales están en proceso de identificación, mientras que los heridos fueron trasladados a centros médicos: dos de ellos en ambulancia y uno por otros medios.

Equipos de emergencia, ambulancias y múltiples patrullas policiales fueron desplegados rápidamente en la zona, cuyas imágenes han circulado ampliamente en los medios locales.

La portavoz de la policía, Nadya Norton, informó que, por ahora, se desconoce la causa exacta del siniestro. “La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular”, dijo a la AFP.

El conductor del autobús fue arrestado, como parte del procedimiento estándar en incidentes de este tipo, y las autoridades abrieron una investigación por homicidio involuntario. “Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia”, agregó Norton.

Una testigo del accidente, Michelle Mac Key, relató al diario Expressen que llegó al lugar apenas segundos después del choque. “Crucé la calle y vi el autobús de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada”, contó, asegurando que había tanto heridos como cuerpos sin vida sobre el pavimento. “Debía de haber más gente debajo del autobús”.

Mac Key, quien es enfermera, ofreció ayuda junto a un médico que también se encontraba en el sitio. Sin embargo, las autoridades les pidieron permanecer junto a los cuerpos sin mover nada. “Al principio pensé que era un simulacro. Que quizá eran muñecos. Era tan irreal. Un caos”, expresó.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, lamentó la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas. “Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo”, escribió en la red social X.

“Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos”, añadió, destacando que muchos de ellos seguramente se dirigían a casa para reunirse con familiares o descansar después de la jornada.

Las autoridades han acordonado el área mientras técnicos forenses y equipos especializados trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente. La policía insiste en que aún es temprano para determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano u otro tipo de incidente.