Colombia y Suecia habrían firmado el billonario contrato para la compra de aviones Gripen

Tras varios meses, finalmente habría luz verde en la compra de aviones Gripen por parte de Colombia.

Desde hace varios años, ha estado presente la necesidad de renovar a flota aérea de las Fuerzas Militares. Hace más de 30 años han estado operando los Kfir israelíes, pero con el paso del tiempo, su vigencia ha ido en caída.

Aviones Gripen operarán por más de 30 años

Partiendo de este contexto, el Gobierno recibió ofertas. En total, hubo tres: Estados Unidos, Francia y Suecia. La primera ofrecía modelos F16 con un costo estimado de 170 millones de dólares. Francia dispuso de 12 naves con un valor de 3.200 millones de pesos.

El Gobierno se inclinó por la oferta sueca. La empresa Saab puso sobre la mesa a los aviones Gripen, los cuales están presentes en varios países. Una de las últimas naciones en adquirirlos fue Brasil.

Hace siete meses, en abril, Colombia y Suecia dieron la noticia de que se había llegado a un acuerdo. La espera entonces se iba a centrar en el tiempo para la firma del contrato.

¿De cuánto es el contrato?

La gran noticia llegó en septiembre. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró que el contrato iba a ser una realidad en octubre. Con la compra, Colombia podría sacarles provecho en un lapso de más de 30 años. Además, Saab señaló que con la firma, podrían pasar menos de dos años para la entrega de la flota.

Al final, la firma se habría logrado en noviembre. En las últimas horas, La FM conoció detalles inéditos sobre el billonario acuerdo. Colombia recibirá 17 aviones Gripen, uno más del planteado inicialmente.

El contrato es de 16 billones de pesos con un plazo de pago máximo hasta 2032, contando con el aval de bancos suecos. El otro año, Colombia se comprometió a pagar 100 mil millones. Sumado a ello, la transición de los aviones comenzará en 2027 y acabará en 2032.