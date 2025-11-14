Rusia insta a EE.UU. a frenar acciones que afecten a Venezuela: este fue el llamado

En medio de nuevas tensiones internacionales, el llamado de Rusia a Estados Unidos volvió a poner a Venezuela en el centro de la discusión geopolítica.

La advertencia surgió tras la reciente operación anunciada por el Pentágono en el Caribe, una decisión que Moscú considera potencialmente riesgosa para la estabilidad regional.

Rusia insiste en evitar acciones que puedan afectar a Venezuela

El mensaje del Kremlin fue directo. El portavoz Dmitri Peskov expresó que Moscú espera que Washington actúe dentro del marco del derecho internacional y evite cualquier movimiento que pueda “alterar el equilibrio” alrededor del territorio venezolano.

Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela, y que todo se haga acorde al derecho internacional, dijo Dmitri Peskov.

Aunque no mencionó medidas específicas, sí dejó claro que la preocupación de Rusia se enmarca en una escalada que viene creciendo desde agosto, cuando Estados Unidos intensificó su presencia militar en la zona.

La llegada del portaaviones USS Gerald Ford al sur del Caribe, junto a buques destructores y embarcaciones anfibias, ha generado inquietudes sobre la intención real de EE. UU. en el continente.

A esto se suma la operación Southern Spear, enfocada en combatir el narcotráfico, pero que ya provocó la destrucción de varias lanchas en el Caribe y en el Pacífico oriental, según datos del propio Pentágono.

¿Qué papel juega el acuerdo ruso-venezolano en este escenario?

La advertencia de Moscú ocurre justo cuando entra en vigor el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, un pacto que amplía la colaboración política, económica y de seguridad entre ambos gobiernos.

El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos, mencionó el Secretario de Defensa de los Estados Unidos

El documento, aprobado por los parlamentos de las dos naciones, incluye áreas sensibles como energía, transporte, minería y lucha contra el extremismo.

A pesar de informes internacionales que sugerían una solicitud de apoyo militar por parte de Caracas, el canciller Serguéi Lavrov negó rotundamente esa versión.

Indicó que Venezuela no ha pedido asistencia adicional y aseguró que Rusia cumplirá con los compromisos bilaterales establecidos.

Paralelamente, Nicolás Maduro afirmó que la cooperación militar con Moscú avanza sin contratiempos y continuará fortaleciéndose.

En este contexto, el llamado de Rusia a Estados Unidos refleja un cálculo estratégico más amplio, donde Venezuela se convierte nuevamente en un punto clave entre potencias que buscan afirmar su influencia.

Mientras Washington sostiene que su misión se limita a proteger el hemisferio occidental, Moscú insiste en que cualquier acción que incremente la tensión puede tener consecuencias impredecibles para toda la región.

Con este escenario, las próximas semanas serán decisivas para entender si prevalecerá la vía diplomática o si la presión militar continuará marcando el rumbo político en el Caribe.