Trinidad y Tobago deportará a migrantes venezolanos indocumentados en medio de la crisis con el régimen

En las últimas horas, Trinidad y Tobago aseguró que prepara un proceso de deportación masiva de migrantes venezolanos indocumentados, en medio de una crisis que desató el haber recibido un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares en su territorio.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó en un memo al en el que anunció:

Todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos (…) la implementación de un ejercicio de deportación masiva.

Es importante señalar que los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago.

La crisis de Trinidad y Tobago con Venezuela

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana alineado con el de Estados Unidos.

Un buque estadounidense, el "USS Gravely", atracó el domingo en Puerto España para ejercicios militares. La embarcación forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que el gobierno de Venezuela asegura buscan el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Frente a este panorama, el régimen de Nicolás Maduro decidió suspender las negociaciones de gas con ese país como una medida de presión ante su supuesta cooperación con Estados Unidos.

La arremetida de Venezuela contra Trinidad y Tobago

En medio de la crisis el Parlamento venezolano tiene previsto declarar a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar como persona non grata este mismo martes 28 de octubre.

Nicolás Maduro, horas antes rompió los acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad, ubicado a apenas una decena de kilómetros de sus costas; así lo anunció poco antes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Por su parte, Diosdado Cabello, aseguró que la llegada del buque de EE. UU. a Trinidad hacía parte de un plan de la CIA para bombardear la embarcación e incriminar a Venezuela. En simultáneo, señaló que cuatro personas vinculadas en este presunto plan criminal de la CIA.