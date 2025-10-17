CANAL RCN
Tripulantes de lancha atacada por los EE. UU. en el mar Caribe lograron sobrevivir

Se trata del sexto ataque realizado por el Comando Sur contra una embarcación en “las rutas” del narcotráfico.

Foto: @realDonaldTrump
octubre 17 de 2025
07:12 a. m.
Un segundo ataque en lo que va de la semana contra embarcaciones, presuntamente, vinculadas a los cárteles del narcotráfico en Venezuela, se registró en el transcurso del jueves en aguas internacionales.

El bombardeo fue confirmado por funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato y agregaron, en declaraciones entregadas a la CBS que, por primera vez, algunos de sus ocupantes sobrevivieron.

De momento, se han confirmado 27 bajadas de supuestos narcotraficantes, aunque, el embajador de Venezuela en la ONU denunció tras un bombardeo realizado el martes que dos pescadores de trinidad y tobado estarían entre las víctimas.

Ataques en tierra sería el segundo paso en la ofensiva de Trump contra el narcotráfico:

En medio de una rueda de prensa realizada esta semana, el presidente dijo que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operativos encubiertos contra el narcotráfico:

“Lo hice por dos razones, en realidad. En primer lugar, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos. Y la otra razón son las drogas. Tenemos muchas drogas que entran desde Venezuela”.

Además, sobre la idea de realizar ataques terrestres comentó: “Bueno, no quiero decirlo con exactitud, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora, porque tenemos el mar muy bien controlado. Hemos tenido un par de días en los que no se ha visto ni un solo barco”.

Tras cada ataque, el republicano insiste en que “se ve fentanilo por todo el océano”, que, en los Estados Unidos, cobraría las vidas de sus ciudadanos con problemas de adicción.

Pero, de acuerdo con fuentes anónimas, ningún ataque ha sido autorizado de momento. “Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable”, indicó la Casa Blanca.

Apenas el martes Trump confirmó otro ataque, con seis víctimas fatales:

Días antes, el presidente Trump comentó a través de su red Truth Social que habían dado de baja a seis narcos en una lancha que utilizaba las rutas del tráfico de drogas, en cercanías a Venezuela:

“Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”.

