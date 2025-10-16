Trump y Putin volverán a reunirse, esta vez en Budapest

En un giro significativo dentro del panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá próximamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest. Aunque la fecha del encuentro aún no ha sido confirmada, el anuncio llega tras una extensa conversación telefónica entre ambos mandatarios, calificada por Moscú como “muy sustantiva” y “llena de confianza”.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, reveló que la llamada —que se extendió por casi dos horas y media— fue una iniciativa de Rusia. Como resultado, ambas partes acordaron avanzar rápidamente en la organización de una cumbre presidencial, siendo Budapest, Hungría, el lugar propuesto para el cara a cara.

RELACIONADO Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

Antes de ver a Putin, Trump se reunirá con Zelenski:

Antes del posible encuentro, Trump informó que se celebrarán reuniones preliminares entre altos asesores, lideradas del lado estadounidense por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un lugar aún por definir. “Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania”, publicó en su red social Truth Social.

Este anuncio se da en la víspera de la llegada del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Washington, donde espera convencer a Trump de autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev, pese a las amenazas expresas de Moscú. La entrega de estas armas permitiría a Ucrania atacar profundamente dentro del territorio ruso, lo que ha sido calificado por Putin como una “escalada” inaceptable que pondría en riesgo las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Zelenski también busca asegurar sistemas de defensa antiaérea Patriot, ante el creciente temor de que los ucranianos deban enfrentar el invierno sin energía ni calefacción, debido a los ataques sistemáticos contra su infraestructura. Solo entre la noche del miércoles y el jueves, Rusia lanzó 320 drones y 37 misiles, de los cuales la fuerza aérea ucraniana logró derribar 283 drones y cinco misiles.

RELACIONADO Donald Trump y otros líderes árabes firmaron el histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Trump se ha distanciado de Putin desde su primer mandato:

En declaraciones recientes, Trump ha mostrado una postura ambigua respecto a la ayuda militar a Ucrania. El miércoles afirmó: “Ucrania quiere pasar al ataque, voy a tomar una decisión al respecto”. No obstante, el domingo calificó el eventual uso de los Tomahawk por parte de Ucrania como “un nuevo paso agresivo”.

Mientras tanto, el mandatario republicano, que durante su primer mandato se jactó de su buena relación con Putin, ha comenzado a distanciarse del líder ruso. “Estoy muy decepcionado de Putin”, aseguró recientemente, aunque hasta ahora no ha ejercido presión significativa sobre Moscú desde su regreso al poder.

El último encuentro entre Trump y Putin tuvo lugar el 15 de agosto en una base militar en Alaska, sin resultados concretos en cuanto a una resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.