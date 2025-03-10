Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

El gobierno de Israel informó que se prepara para ejecutar de forma inmediata la primera etapa del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. El objetivo principal es lograr la liberación inmediata de todos los rehenes. La declaración fue emitida por la oficina del primer ministro israelí y difundida por medios locales.

La decisión se produce tras una respuesta del grupo palestino Hamás, aunque no se han revelado detalles sobre el contenido de dicha reacción. La medida marca un nuevo capítulo en el manejo de la crisis humanitaria en Gaza, en medio de tensiones persistentes entre las partes involucradas.

Según reportes desde El Cairo, el anuncio fue realizado en horas de la madrugada y ha generado expectativas sobre los próximos pasos que tomará Israel en coordinación con Estados Unidos.

Las autoridades israelíes no han precisado el número de rehenes ni el calendario exacto de la operación.

Noticia en desarrollo…