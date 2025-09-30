CANAL RCN
Internacional

Trump advirtió que vigilará el tráfico de drogas por tierra en América Latina, como lo hizo en el Caribe

De acuerdo con el mandatario, desde que su Ejército fue desplegado en costas de Venezuela, dejaron de verse lanchas.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y AFP
Noticias RCN

AFP

septiembre 30 de 2025
12:31 p. m.
El presidente Trump anunció este martes, 30 de septiembre, que los Estados Unidos iniciarán labores de vigilancia de las rutas terrestres del narcotráfico en América Latina, tras confirmarse cuatro ataques contra embarcaciones que, de acuerdo con Washington, transportaban droga por el Caribe.

Las fuerzas estadounidenses, desplegadas en la región con una flota que incluye ocho destructores y cientos de marines, habrían ahuyentado a los transportadores de droga en lancha, en palabras de Trump.

Según el Pentágono, los dos primeros ataques provocaron la muerte de 11 y tres presuntos narcotraficantes, sobre el tercero no se tiene una cifra y del cuarto se dice que otras tres personas fallecieron. En total, se reportan 17 muertos vinculados al narcotráfico en estos enfrentamientos.

Esfuerzo de Estados Unidos en la región se concentrará en vías terrestres:

Trump explicó que, anteriormente, la droga ingresaba principalmente por vía marítima, pero ahora “ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada”, lo que ha llevado a centrar la vigilancia en tierra. “Ahora vamos a vigilar a los carteles”, sostuvo el mandatario, sin revelar detalles adicionales.

En sus declaraciones, Trump señaló también que Venezuela representa un foco de riesgo: “Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela” y, posteriormente, participó de una reunión poco común con los principales mandos militares cerca de Washington.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando:

El despliegue estadounidense incluye además una decena de cazas F-35 estacionados en Puerto Rico, en el marco de un operativo que ha sido cuestionado por el gobierno de Caracas, que ha respondido movilizando a su ejército y milicias populares para enfrentar cualquier eventualidad.

Trump elogió el poderío militar durante su encuentro con los altos mandos: “Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza”, comentó, al destacar la capacidad y determinación de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en la región.

