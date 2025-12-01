CANAL RCN
Internacional

Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza

En sus declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense se refirió a los rehenes detenidos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el conflicto entre Israel y Gaza ha llegado a su fin. Donald Trump se dirige a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de cese el fuego y de liberación de rehenes.

Día de Cristobal Colón, el nuevo feriado en Estados Unidos proclamado por Donald Trump
RELACIONADO

Día de Cristobal Colón, el nuevo feriado en Estados Unidos proclamado por Donald Trump

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó: "La guerra ha terminado, ustedes lo entienden", en referencia al cese de hostilidades en la región tras semanas de enfrentamientos.

Donald Trump habla de los rehenes detenidos

Además, el mandatario se refirió a la situación de los rehenes retenidos durante el conflicto, señalando avances en su liberación. "Tienen a los rehenes, según entiendo, los 20, y puede que los saquemos un poco antes... Estaban en lugares que no querrías conocer", expresó, sin ofrecer detalles adicionales sobre el operativo ni el estado de los cautivos.

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?
RELACIONADO

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?

El viaje presidencial comenzó hace pocos minutos desde la base conjunta Andrews, en las afueras de Washington, bajo una ligera lluvia, según reportaron agencias internacionales.

Trump emprende un viaje a Medio Oriente para celebrar la liberación de los rehenes

A bordo del Air Force One lo acompañan el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

Antes de despegar, Trump se dirigió a la prensa: "Este va a ser uno muy bueno. Sí, va a ser un tiempo muy especial... Son 500.000 personas ayer y hoy que están conglomeradas en Israel y también en países árabes. Todo el mundo está celebrando. Esto nunca ha pasado antes".

Israel liberará a presos palestinos solo tras confirmar el retorno de todos los rehenes en Gaza
RELACIONADO

Israel liberará a presos palestinos solo tras confirmar el retorno de todos los rehenes en Gaza

La declaración contrasta con la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien horas antes en este domingo aseguró que la lucha aún no había terminado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Día de Cristobal Colón, el nuevo feriado en Estados Unidos proclamado por Donald Trump

Gaza

Manuscritos inéditos de Hamás darían pistas sobre las órdenes impartidas para el ataque del 7 de octubre

Israel

¿Cuál es el protocolo para la liberación de los rehenes en Gaza? Hay expectativa mundial

Otras Noticias

Liga BetPlay

Santa Fe pasó penas en El Campín y sufrió dura derrota ante Llaneros: vea los goles del 1-3

Los cardenales no pudieron en su casa y complicaron su permanencia en los ocho mejores.

Antioquia

Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió

Otros cuatro extranjeros fueron intoxicados. El hecho está siendo investigado.

Astrología

¿Profecía cósmica? Mhoni Vidente lanzó predicción alarmante sobre un fenómeno astronómico

Comercio

Hot Sale Colombia 2025: descuentos de hasta el 80% en millones de productos: fechas

Enfermedades

Estas son las principales causas de infertilidad en hombres y mujeres