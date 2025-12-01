Trump afirma que “la guerra terminó” en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el conflicto entre Israel y Gaza ha llegado a su fin. Donald Trump se dirige a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de cese el fuego y de liberación de rehenes.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó: "La guerra ha terminado, ustedes lo entienden", en referencia al cese de hostilidades en la región tras semanas de enfrentamientos.

Donald Trump habla de los rehenes detenidos

Además, el mandatario se refirió a la situación de los rehenes retenidos durante el conflicto, señalando avances en su liberación. "Tienen a los rehenes, según entiendo, los 20, y puede que los saquemos un poco antes... Estaban en lugares que no querrías conocer", expresó, sin ofrecer detalles adicionales sobre el operativo ni el estado de los cautivos.

El viaje presidencial comenzó hace pocos minutos desde la base conjunta Andrews, en las afueras de Washington, bajo una ligera lluvia, según reportaron agencias internacionales.

Trump emprende un viaje a Medio Oriente para celebrar la liberación de los rehenes

A bordo del Air Force One lo acompañan el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe de la CIA, John Ratcliffe.

Antes de despegar, Trump se dirigió a la prensa: "Este va a ser uno muy bueno. Sí, va a ser un tiempo muy especial... Son 500.000 personas ayer y hoy que están conglomeradas en Israel y también en países árabes. Todo el mundo está celebrando. Esto nunca ha pasado antes".

La declaración contrasta con la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien horas antes en este domingo aseguró que la lucha aún no había terminado.