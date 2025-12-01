CANAL RCN
Internacional

Día de Cristobal Colón, el nuevo feriado en Estados Unidos proclamado por Donald Trump

El mandatario renunció a un honor similar para los indígenas en Estados Unidos.

Donald Trump casa blanca
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
04:30 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la proclamación oficial que restablece el Día de Cristóbal Colón como feriado nacional, una decisión que revierte el reconocimiento otorgado a los pueblos indígenas durante la administración de Joe Biden.

La medida, anunciada en una reunión de gabinete, marca un nuevo giro en la agenda cultural del actual gobierno republicano.

“Regresamos con el Día de Cristóbal Colón... amamos a los italianos”, declaró Trump tras estampar su firma en el documento que oficializa el 13 de octubre como día de celebración nacional.

Trump critica “borrado de la historia” frente a legado indígena promovido por Biden

El mandatario elogió al navegante genovés como un “héroe americano original” y criticó lo que denominó como el “borrado de la historia” promovido por sectores progresistas.

La decisión de Trump contrasta con la proclamación realizada por Biden en 2021, cuando se convirtió en el primer presidente en declarar el Día de los Pueblos Indígenas, una iniciativa impulsada durante años por activistas y comunidades nativas para reconocer la historia, cultura y resistencia de los pueblos originarios de América.

Aunque Biden no eliminó oficialmente el Día de Colón, su proclamación fue vista por muchos como un paso hacia la reconciliación histórica.

El feriado del 12 de octubre, conocido tradicionalmente como Día de Cristóbal Colón, ha sido objeto de controversia durante décadas. Diversos sectores han denunciado que la conmemoración glorifica la colonización y las masacres que siguieron al desembarco de Colón en 1492.

La agenda anti progresista de Trump

En respuesta, varias ciudades y estados han optado por reemplazarlo con el Día de los Pueblos Indígenas, como forma de reivindicar a las comunidades afectadas por la conquista.

La proclamación de Trump se inscribe en una serie de acciones que buscan revertir políticas culturales progresistas implementadas por su antecesor.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha impulsado una agenda que refuerza símbolos tradicionales de la historia estadounidense, en lo que muchos analistas interpretan como una estrategia para consolidar su base electoral conservadora.

