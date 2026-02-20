América de Cali busca hinchas: lanzó 3x1 en boletería para este fin de semana

La dirigencia de América de Cali vuelve a apostar por una estrategia comercial que ya le ha dado resultado en otras ocasiones: el 3x1 en boletería. La intención es clara: recuperar el ambiente que históricamente ha convertido al estadio Estadio Pascual Guerrero en una de las plazas más vibrantes del fútbol colombiano.

Durante el presente semestre, el equipo escarlata solo ha logrado un lleno cuando celebró su cumpleaños número 99, una fecha simbólica que movilizó a la hinchada y tiñó de rojo las tribunas. Sin embargo, en el resto de compromisos la asistencia no ha sido la esperada, algo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores han sentido dentro del terreno de juego.

Un 3x1 para reencontrarse con la hinchada

Para el compromiso de este domingo 22 de febrero a las 8:30 p.m., frente a Jaguares de Córdoba, la directiva decidió lanzar nuevamente la promoción 3x1 dirigida a sus abonados. Bajo el lema “¡Domingo de fútbol en familia!”, quienes tengan abono podrán ingresar a las tribunas Norte, Oriental y Occidental con dos adultos y un niño hasta los 12 años utilizando un solo abono.

La medida no solo busca mejorar la asistencia, sino también fomentar la presencia de familias en el escenario deportivo, reforzando el vínculo generacional con el club. La dirigencia considera que el ambiente familiar fortalece la identidad institucional y contribuye a que el estadio recupere esa atmósfera intimidante para los rivales.

El Pascual, un factor que el equipo necesita

En el entorno escarlata hay consenso: el equipo rinde mejor cuando siente el respaldo masivo desde las tribunas. El Pascual Guerrero ha sido históricamente un fortín para América, y su hinchada, una de las más numerosas del país, suele marcar diferencia en los momentos decisivos.

El duelo ante Jaguares aparece como una oportunidad ideal para reencontrarse con ese impulso anímico. Más allá del resultado, la meta es volver a ver graderías pobladas, banderas ondeando y un apoyo constante durante los 90 minutos.

La expectativa es que la promoción 3x1 motive a los aficionados a asistir en grupo y que el estadio luzca un marco acorde con la historia del club. América entiende que la conexión con su gente es parte esencial de su identidad y, por eso, insiste en iniciativas que acerquen nuevamente al hincha al corazón rojo del Pascual.