CANAL RCN
Deportes

América de Cali busca hinchas: lanzó 3x1 en boletería para este fin de semana

América de Cali lanzó una gran iniciativa para acercar a sus hinchas al estadio. Tres por uno habrá para el juego frente a Jaguares.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
03:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La dirigencia de América de Cali vuelve a apostar por una estrategia comercial que ya le ha dado resultado en otras ocasiones: el 3x1 en boletería. La intención es clara: recuperar el ambiente que históricamente ha convertido al estadio Estadio Pascual Guerrero en una de las plazas más vibrantes del fútbol colombiano.

Durante el presente semestre, el equipo escarlata solo ha logrado un lleno cuando celebró su cumpleaños número 99, una fecha simbólica que movilizó a la hinchada y tiñó de rojo las tribunas. Sin embargo, en el resto de compromisos la asistencia no ha sido la esperada, algo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores han sentido dentro del terreno de juego.

América pierde con Junior y Tulio Gómez estalla por el arbitraje: fuerte denuncia pública
RELACIONADO

América pierde con Junior y Tulio Gómez estalla por el arbitraje: fuerte denuncia pública

Un 3x1 para reencontrarse con la hinchada

Para el compromiso de este domingo 22 de febrero a las 8:30 p.m., frente a Jaguares de Córdoba, la directiva decidió lanzar nuevamente la promoción 3x1 dirigida a sus abonados. Bajo el lema “¡Domingo de fútbol en familia!”, quienes tengan abono podrán ingresar a las tribunas Norte, Oriental y Occidental con dos adultos y un niño hasta los 12 años utilizando un solo abono.

La medida no solo busca mejorar la asistencia, sino también fomentar la presencia de familias en el escenario deportivo, reforzando el vínculo generacional con el club. La dirigencia considera que el ambiente familiar fortalece la identidad institucional y contribuye a que el estadio recupere esa atmósfera intimidante para los rivales.

¡Junior se lo ganó al América en el último suspiro con gol de Teófilo!
RELACIONADO

¡Junior se lo ganó al América en el último suspiro con gol de Teófilo!

El Pascual, un factor que el equipo necesita

En el entorno escarlata hay consenso: el equipo rinde mejor cuando siente el respaldo masivo desde las tribunas. El Pascual Guerrero ha sido históricamente un fortín para América, y su hinchada, una de las más numerosas del país, suele marcar diferencia en los momentos decisivos.

El duelo ante Jaguares aparece como una oportunidad ideal para reencontrarse con ese impulso anímico. Más allá del resultado, la meta es volver a ver graderías pobladas, banderas ondeando y un apoyo constante durante los 90 minutos.

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo
RELACIONADO

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

La expectativa es que la promoción 3x1 motive a los aficionados a asistir en grupo y que el estadio luzca un marco acorde con la historia del club. América entiende que la conexión con su gente es parte esencial de su identidad y, por eso, insiste en iniciativas que acerquen nuevamente al hincha al corazón rojo del Pascual.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Independiente Santa Fe

Mayer Candelo rompe el silencio y explica por qué no debutó con Santa Fe tras hacer pretemporada

Selección Colombia

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

Otras Noticias

Pasaporte

Aclaran si colombianos deben hacer cambio de pasaporte tras nuevo diseño en 2026

Tras conocerse el nuevo diseño del documento para los ciudadanos colombianos, muchas preguntas han surgido.

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?

La prueba PCR dio positiva y activó aislamiento inmediato.

Estados Unidos

Trump anuncia un arancel global del 10% a todas las importaciones

EPS

“Está enferma y se muere”: desgarrador video de niña de cuatro años con enfermedad huérfana

Tecnología

La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales