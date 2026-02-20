CANAL RCN
"Ha habido dolor": reconocido actor reveló detalles claves tras ser diagnosticado con cáncer por quinta vez

El actor redactó un emotivo mensaje en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
03:11 p. m.
En octubre de 2025, Mauricio Martínez, el reconocido actor y cantante de México, informó que le habían detectado cáncer por quinta vez.

A este famoso intérprete, que nació en Monterrey, Nuevo León, ha aparecido en las grandes pantallas desde el año 2000 y ha participado en producciones como ‘Sex and The City’, ‘Operación triunfo’, ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Señora acero’ y ‘Nueva vida’, le detectaron tumores malignos en la vejiga.

Mauricio Martínez fue diagnosticado con este tipo de cáncer por primera vez en el 2010 y, a pesar de que ha tenido varias recaídas, siempre se ha sobrepuesto y ha logrado recuperarse.

Fue así como, el pasado 10 de febrero de 2026, reveló que superó el cáncer por quinta vez.

Este fue el mensaje de Mauricio Martínez, el reconocido actor de México, tras superar nuevamente el cáncer

El actor Mauricio Martínez reconoció que su proceso de recuperación no ha sido fácil, que le siguen realizando inmunoterapias, pero que está orgulloso de su resiliencia.

“Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es solo una foto, es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez. No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción”, puntualizó el actor mexicano.

“Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer y vivir. Sigo aquí y, mientras haya un latido, hay esperanza”, concluyó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores del actor Mauricio Martínez, de México, tras recuperarse del cáncer

Luego del post compartido en Instagram por Mauricio Martínez, sus colegas e internautas le han enviado múltiples mensajes de ánimo y fortaleza.

“Abrazo, bro”, qué maravilla de noticia”, “te mando mucho amor y abrazos”, “todo estará bien”, “que Dios te siga bendiciendo”, “eres muy fuerte” y “te admiro muchísimo”, han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

