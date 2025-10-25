CANAL RCN
Internacional

Trump anuncia aumento del 10 % en los aranceles a Canadá tras polémico comercial con Ronald Reagan

El presidente de Estados Unidos subió en 10 % los aranceles a Canadá tras un anuncio que, según él, tergiversó palabras del expresidente Ronald Reagan.

Estudiar en Canadá
Foto: Freepik

AFP

octubre 25 de 2025
04:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó este sábado un aumento adicional del 10 % en los aranceles sobre las importaciones provenientes de Canadá.

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"
RELACIONADO

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

La medida se produce tras la controversia generada por un comercial de la provincia de Ontario que, según Trump, “distorsionó los hechos” y constituyó un “acto hostil” hacia Estados Unidos.

“El anuncio debía ser retirado de inmediato, pero lo dejaron al aire durante la Serie Mundial sabiendo que era un fraude”, escribió el mandatario en su red Truth Social antes de iniciar su viaje hacia Asia, donde participará en reuniones con líderes regionales.

La polémica por el comercial de Reagan

El comercial en cuestión citaba fragmentos de un discurso radial pronunciado por Ronald Reagan en 1987, en el que el expresidente republicano advertía sobre los peligros de los altos aranceles y las posibles represalias comerciales. Sin embargo, la Fundación Ronald Reagan acusó al gobierno de Ontario de usar “audio y video selectivos” y aseguró estar evaluando acciones legales.

El gobierno canadiense anunció que retirará el polémico anuncio el próximo lunes para intentar reanudar las negociaciones comerciales suspendidas desde el jueves, cuando Trump dio por terminadas las conversaciones bilaterales.

Tensión comercial en aumento

El mandatario estadounidense ha mantenido una política arancelaria agresiva hacia Canadá, especialmente en sectores como el acero, el aluminio y el automotriz, lo que ha afectado empleos y negocios en el país vecino. Aunque ambos países continúan amparados bajo el tratado comercial USMCA, el presidente canadiense Mark Carney advirtió recientemente que las tarifas impuestas por Estados Unidos “han alcanzado niveles no vistos desde la Gran Depresión”.

Trump y Carney coincidirán el próximo miércoles en Seúl, durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque el líder estadounidense aseguró que no tiene previsto reunirse con su homólogo canadiense.

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles
RELACIONADO

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

La disputa comercial se desarrolla en un contexto curioso: la Serie Mundial de béisbol enfrenta a un equipo canadiense, los Toronto Blue Jays, contra los estadounidenses Los Angeles Dodgers, una rivalidad deportiva que hoy refleja también la tensión económica entre ambos países.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor en la música: murió un importante cantante que marcó historia en una banda originada en Colombia

Estados Unidos

La historia detrás de uno de los buques de guerra más poderosos del mundo: Estados Unidos lo tiene

Estados Unidos

Informe revela que población latina es el segundo grupo racial más grande de los Estados Unidos

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Selección Colombia Femenina ya tiene rival en octavos de final del Mundial Sub17: fecha y hora

Tras avanzar como segunda de su zona, la tricolor afrontará un duro rival en la siguiente instancia.

Elecciones presidenciales 2026

Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida

El domingo, 26 de octubre, los bogotanos tendrán la oportunidad de escoger un candidato del Pacto Histórico, que represente a la coalición en la consulta presidencial del frente amplio.

Artistas

Importante cantante colombiano tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia: este es su estado de salud

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

Enfermedades

¿Qué es aneurisma cerebral? La enfermedad que le diagnosticaron a Kim Kardashian