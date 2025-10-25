Trump anuncia aumento del 10 % en los aranceles a Canadá tras polémico comercial con Ronald Reagan

Desde el Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó este sábado un aumento adicional del 10 % en los aranceles sobre las importaciones provenientes de Canadá.

La medida se produce tras la controversia generada por un comercial de la provincia de Ontario que, según Trump, “distorsionó los hechos” y constituyó un “acto hostil” hacia Estados Unidos.

“El anuncio debía ser retirado de inmediato, pero lo dejaron al aire durante la Serie Mundial sabiendo que era un fraude”, escribió el mandatario en su red Truth Social antes de iniciar su viaje hacia Asia, donde participará en reuniones con líderes regionales.

La polémica por el comercial de Reagan

El comercial en cuestión citaba fragmentos de un discurso radial pronunciado por Ronald Reagan en 1987, en el que el expresidente republicano advertía sobre los peligros de los altos aranceles y las posibles represalias comerciales. Sin embargo, la Fundación Ronald Reagan acusó al gobierno de Ontario de usar “audio y video selectivos” y aseguró estar evaluando acciones legales.

El gobierno canadiense anunció que retirará el polémico anuncio el próximo lunes para intentar reanudar las negociaciones comerciales suspendidas desde el jueves, cuando Trump dio por terminadas las conversaciones bilaterales.

Tensión comercial en aumento

El mandatario estadounidense ha mantenido una política arancelaria agresiva hacia Canadá, especialmente en sectores como el acero, el aluminio y el automotriz, lo que ha afectado empleos y negocios en el país vecino. Aunque ambos países continúan amparados bajo el tratado comercial USMCA, el presidente canadiense Mark Carney advirtió recientemente que las tarifas impuestas por Estados Unidos “han alcanzado niveles no vistos desde la Gran Depresión”.

Trump y Carney coincidirán el próximo miércoles en Seúl, durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque el líder estadounidense aseguró que no tiene previsto reunirse con su homólogo canadiense.

La disputa comercial se desarrolla en un contexto curioso: la Serie Mundial de béisbol enfrenta a un equipo canadiense, los Toronto Blue Jays, contra los estadounidenses Los Angeles Dodgers, una rivalidad deportiva que hoy refleja también la tensión económica entre ambos países.