En imágenes, así fue el encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un

El primer encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin, y Kim Jong Un, se registró la mañana del miércoles 3 de septiembre, en el desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín.

Los líderes de China, Rusia y Corea del Norte se reunieron en la alfombra roja instalada en la plaza de Tiananmén y caminaron juntos hasta la tribuna de la Puerta de la Paz Celestial.

Foto: AFP

Una veintena de líderes mundiales acompañaron el evento, aunque a lo lejos. Lo que, según analistas, fue un intento por equiparar a Corea del Norte y su potencial armamentístico con el de dos potencias, como China y Rusia.

Foto: AFP

¿Qué dijo el presidente chino en su discurso?

Aunque Xi evitó referirse de manera directa a los Estados Unidos, su posición, en medio de Putin y Kim Jong Un envía un mensaje a la administración Trump, que enfrenta desafíos diplomáticos con los tres líderes.

En su discurso, pidió honrar a los veteranos chinos que se enfrentaron a los japoneses en el Segunda Guerra y agradeció que liberaran a Manchuria y otras regiones de la influencia del país nipón.

Foto: AFP

Tras el desfile militar, Kim Jong Un y Vladimir Putin se reunieron:

El desfile militar es el primer evento multinacional al que asiste Kim desde que asumió la posición de supremo líder y, además de reunirse con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y con el jefe de la junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, hizo un espacio en su agenda para hablar con Putin.

Foto: AFP

Tras el encuentro, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov informó que "el presidente (Putin) invitó de nuevo a Kim Jong-un a Moscú. Este dijo que aceptaba la oferta".

Y, en respuesta, Kim Jon Un extendió su respaldo militar a Rusia, sin que la guerra con Ucrania haya terminado: "Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia".

Foto: AFP

Un compromiso que cumplió hace meses, cuando envío personal de guerra a combatir en la frontera europea: "A iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestros acuerdos. Combatieron de manera valiente y heroica", recordó Putin.