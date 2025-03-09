En imágenes, así fue el encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tras un evento al que asistieron otros líderes mundiales, Kim y Putin se reunieron en privado.
Noticias RCN
08:51 a. m.
El primer encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin, y Kim Jong Un, se registró la mañana del miércoles 3 de septiembre, en el desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín.
Los líderes de China, Rusia y Corea del Norte se reunieron en la alfombra roja instalada en la plaza de Tiananmén y caminaron juntos hasta la tribuna de la Puerta de la Paz Celestial.
Una veintena de líderes mundiales acompañaron el evento, aunque a lo lejos. Lo que, según analistas, fue un intento por equiparar a Corea del Norte y su potencial armamentístico con el de dos potencias, como China y Rusia.
¿Qué dijo el presidente chino en su discurso?
Aunque Xi evitó referirse de manera directa a los Estados Unidos, su posición, en medio de Putin y Kim Jong Un envía un mensaje a la administración Trump, que enfrenta desafíos diplomáticos con los tres líderes.
En su discurso, pidió honrar a los veteranos chinos que se enfrentaron a los japoneses en el Segunda Guerra y agradeció que liberaran a Manchuria y otras regiones de la influencia del país nipón.
Tras el desfile militar, Kim Jong Un y Vladimir Putin se reunieron:
El desfile militar es el primer evento multinacional al que asiste Kim desde que asumió la posición de supremo líder y, además de reunirse con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y con el jefe de la junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, hizo un espacio en su agenda para hablar con Putin.
Tras el encuentro, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov informó que "el presidente (Putin) invitó de nuevo a Kim Jong-un a Moscú. Este dijo que aceptaba la oferta".
Y, en respuesta, Kim Jon Un extendió su respaldo militar a Rusia, sin que la guerra con Ucrania haya terminado: "Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia".
Un compromiso que cumplió hace meses, cuando envío personal de guerra a combatir en la frontera europea: "A iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestros acuerdos. Combatieron de manera valiente y heroica", recordó Putin.