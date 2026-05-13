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Trump aterriza en Pekín con CEOs de Tesla y Nvidia para exigir apertura comercial

La visita marca el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi diez años.

Foto: AFP

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AFP

mayo 13 de 2026
11:30 a. m.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín acompañado de directivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia), con el objetivo de solicitar a su homólogo Xi Jinping que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses. Se trata de la primera cumbre bilateral entre ambos líderes desde 2017.

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Al bajar del Air Force One, Trump levantó el puño en señal de victoria. Fue recibido con flores, una alfombra roja y 300 jóvenes uniformados que coreaban “welcome”. El jueves, Xi lo recibirá en el Gran Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmén, en un encuentro que incluirá banquetes, almuerzos y reuniones bilaterales.

En su red social Truth Social, Trump escribió: “Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento”. Pekín, por su parte, aseguró estar dispuesto a “ampliar la cooperación y gestionar las diferencias”.

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Tregua comercial y tensiones estratégicas

La visita marca el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi diez años. Uno de los temas centrales será la prórroga de la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles. Sin embargo, persisten desacuerdos en torno a las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

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Expertos advierten que, aunque la cumbre mostrará cortesía en la superficie, en el plano táctico será un “partido de rugby” en el que cada parte buscará ventaja. Desde 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, las dos superpotencias han librado una encarnizada guerra comercial con repercusiones globales.

Irán, petróleo y geopolítica

Otro asunto clave será la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Washington busca que Pekín, socio estratégico de Teherán y principal importador de su petróleo, utilice su influencia para facilitar una salida a la crisis en el Golfo.

Trump ya intentó frenar las compras de crudo iraní por parte de China mediante sanciones, una maniobra condenada por Pekín. “Vamos a tener una larga conversación sobre Irán”, dijo el mandatario, aunque luego matizó que “no necesita ayuda con Irán”.

Mientras tanto, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, instó a Pakistán a intensificar sus esfuerzos de mediación. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvieron consultas económicas en Corea del Sur para abordar cuestiones comerciales de interés mutuo.

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