Oro digital en Colombia: las señales que pueden salvarlo de caer en estafas

El llamado “oro digital” comenzó a expandirse con fuerza en Colombia en medio de un contexto económico marcado por altas tasas de interés, inflación persistente y mayores costos de endeudamiento.

La tendencia ha llevado a muchos usuarios a explorar nuevas alternativas para mover su dinero desde aplicaciones móviles y plataformas digitales, aunque especialistas advierten que el auge también ha abierto espacio para ofertas poco transparentes.

De acuerdo con datos de CoinGecko, la compraventa inmediata de oro tokenizado alcanzó los 90.700 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, superando incluso el volumen negociado en todo 2025, cuando el mercado movió cerca de 84.600 millones de dólares.

El crecimiento coincide con un panorama económico que sigue golpeando el bolsillo de los colombianos. Según el DANE, la inflación anual se ubicó en 5,56 % en marzo, mientras el Banco de la República mantuvo en abril la tasa de interés en 11,25 %. A esto se suma que la Superintendencia Financiera certificó para mayo un interés bancario corriente de 18,78 % efectivo anual.

En ese escenario, el oro digital ha empezado a aparecer dentro de aplicaciones financieras, plataformas de inversión y sistemas de recompensas. Sin embargo, expertos señalan que el principal reto para los usuarios es entender realmente qué están adquiriendo y quién respalda el producto.

¿Qué revisar antes de invertir en oro digital?

Especialistas del sector financiero recomiendan que antes de ingresar dinero en este tipo de plataformas se revisen aspectos básicos como el respaldo del activo, la existencia de auditorías y la posibilidad real de recuperar el dinero invertido.

Uno de los principales puntos de alerta es que no todos los productos funcionan de la misma manera. Algunas plataformas ofrecen tokens respaldados por reservas físicas de oro, mientras otras únicamente replican el comportamiento del precio internacional del metal. Además, también existen modelos que utilizan el término “oro” como parte de campañas promocionales o beneficios comerciales.

De igual modo, se recomiendan verificar quién custodia el activo y si existen auditorías públicas que permitan comprobar el respaldo. Reuters informó que a comienzos de 2026 existían cerca de 20 tokens respaldados en oro en el mercado internacional.

Otro aspecto importante tiene que ver con los costos ocultos. Aunque algunas aplicaciones muestran precios atractivos, pueden existir cobros adicionales por compra, venta, conversión, mantenimiento o retiro de fondos. Incluso, algunas plataformas manejan diferencias entre el precio de venta y recompra del activo.

“Cuando un mercado crece rápido, también crece el riesgo de que la gente entre por emoción y no por entendimiento. El oro digital puede ser útil, pero solo si la persona sabe qué recibe, quién lo respalda, cuánto le cuesta y cómo puede salir", afirma Camilo Suárez, CEO de Vurelo App, la fintech que facilita a los colombianos comprar dólares digitales.

Las señales que deberían generar desconfianza

Analistas también advierten que hay expresiones o condiciones que deberían encender alarmas entre los usuarios. Promesas de ganancias garantizadas, falta de información sobre auditorías, ausencia de datos sobre la empresa operadora o dificultades para retirar el dinero son algunos de los factores que generan mayor preocupación.

La liquidez es otro elemento clave. Que el mercado del oro digital esté creciendo no significa que todos los productos permitan convertir el saldo rápidamente o recuperar el dinero sin pérdidas importantes.

En medio del auge de este tipo de activos digitales, la principal recomendación sigue siendo la misma: entender cómo funciona el producto antes de invertir y desconfiar de cualquier oferta que prometa beneficios rápidos sin explicar claramente sus riesgos, costos y mecanismos de respaldo.

"Lo que está cambiando es que el oro digital dejó de ser una conversación limitada a perfiles especializados y empezó a acercarse a usos cotidianos, como billeteras, aplicaciones y esquemas de recompensas. Ese salto amplía el acceso, pero también eleva la responsabilidad de explicar qué recibe el usuario", concluye Camilo Suárez, CEO de Vurelo App.