“Pedimos presencia permanente del Estado”: personero de Guaviare tras ataque contra militares

El personero de San José del Guaviare, Juan Pablo Ramírez, lanzó un llamado a las autoridades nacionales luego del ataque contra integrantes del Ejército en el caserío de Buenos Aires que dejó a cuatro soldados profesionales fallecidos y otros tres uniformados heridos.

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Durante una entrevista en Noticias RCN, el funcionario aseguró que la situación de seguridad en la región continúa siendo crítica y pidió una mayor presencia del Estado en el territorio.

Ramírez afirmó que los hechos violentos registrados en las últimas horas reflejan una problemática que viene afectando al departamento desde hace varios años. Según explicó, las comunidades siguen enfrentando escenarios de inseguridad que requieren una respuesta constante de las instituciones y de la Fuerza Pública.

¿Qué dijo el personero de San José del Guaviare sobre la seguridad en la región?

Durante su intervención, el personero señaló que es necesario que el Estado mantenga una presencia permanente en la zona para enfrentar la violencia y avanzar en la búsqueda de paz dentro del departamento.

“Solicitamos precisamente esa presencia permanente por parte del Estado para que estos grupos puedan entrar a reunirse y buscar la paz que tanto anhelamos en nuestro territorio”, expresó Ramírez durante la entrevista.

El funcionario también indicó que, tras los hechos ocurridos en el caserío de Buenos Aires, las autoridades municipales estaban a la espera de un consejo de seguridad encabezado por la Alcaldía, en el que participarían integrantes de las Fuerzas Militares y representantes de la Gobernación del Guaviare.

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Ramírez sostuvo que las autoridades aún esperaban información oficial sobre los responsables del ataque y sobre las circunstancias exactas de los hechos. En ese sentido, pidió prudencia frente a las versiones que comenzaron a circular tras el atentado.

“Lo más importante es guardar la calma y esperar en definitiva por parte de la Fuerza Pública que nos puedan esbozar un poco más de qué fue lo que sucedió”, señaló el personero.

El funcionario además aclaró que, hasta el momento, no se tenía reporte de civiles heridos ni afectados dentro de la comunidad. Según explicó, los hechos no ocurrieron sobre vía pública y estarían relacionados con operaciones de inteligencia adelantadas por el Ejército en la zona.