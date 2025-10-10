Nobel de María Corina Machado se da en medio de señalamientos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro

Este viernes, el Comité Nobel Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su incansable labor por la defensa de los derechos democráticos en Venezuela.

El galardón llega en un momento de alta tensión política, marcado por la represión del régimen de Nicolás Maduro y el clamor ciudadano por el retorno de la democracia.

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde hace meses, calificó el premio como una “evidente muestra de apoyo a la lucha de los venezolanos que claman por la libertad”.

Su liderazgo ha sido clave en la articulación de la oposición, especialmente tras las elecciones de julio de 2024, que fueron denunciadas como fraudulentas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

El régimen de Maduro, señalado como narcoterrorista

El reconocimiento a Machado se da en medio de una creciente presión internacional contra el régimen venezolano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado a Maduro como jefe del cartel de los soles, una organización narcoterrorista vinculada al tráfico de drogas y a redes criminales como el tren de Aragua.

El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus acciones contra el régimen, incluyendo el despliegue de buques militares en el mar Caribe y la destrucción de al menos cinco flotillas acusadas de transportar narcóticos cerca de la costa venezolana.

“Estos ataques continuarán hasta que cesen las amenazas contra el pueblo estadounidense”, afirmó un vocero del Pentágono, tras confirmar que las embarcaciones interceptadas operaban en rutas conocidas por el narcotráfico.

Machado, símbolo de esperanza para miles de venezolanos

Desde la clandestinidad, María Corina Machado representa figura de esperanza para miles de ciudadanos que la respaldan como símbolo de resistencia y cambio. Su liderazgo trasciende fronteras, convirtiéndose en una voz firme contra el autoritarismo en América Latina.

El Comité Nobel destacó que Machado representa “uno de los actos más notables de valentía civil en América Latina”, y que su trabajo ha sido fundamental para mantener viva la esperanza de una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.