Video del momento exacto del nuevo ataque de EE. UU. contra lancha venezolana: cifra de muertos va en 27

Video del momento exacto del nuevo ataque contra lancha venezolana que eleva a 27 la cifra de muertos
Foto: captura de video.

AFP

octubre 14 de 2025
03:42 p. m.
En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico frente a las costas de Venezuela, con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.

Sería del quinto ataque del ejército estadounidense contra lanchas frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.

Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primero de estos cinco ataques se registró el pasado 2 de septiembre.

Nuevo ataque estadounidense contra supuesta lancha narco frente a Venezuela deja seis muertos
Seis muertos en nuevo ataque de EE. UU. a lancha venezolana

Estados Unidos confirmó que el nuevo ataque se realizó cuando "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones, dijo Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego un impacto que la destruye totalmente.

Washington asegura que Nicolás Maduro es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Diosdado Cabello advierte a Trump y confirma apoyo militar extranjero al régimen de Maduro en Venezuela
Maduro busca apoyo internacional para enfrentar a Estados Unidos

Maduro ha respondido con ejercicios militares y puso a la población de su país en alerta.

Recientemente, Diosdado Cabello aseguró que fuerzas militares y policiales de otros países se unirían a Venezuela ante una agresión de Estados Unidos, y pidió al mundo “organizarse para defender la patria”.

En cuanto a los bombardeos de EE. UU., expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

Trump ha dicho que su política antidrogas funciona y que las acciones militares pueden ser llevadas además a rutas del narcotráfico por tierra.

¿Qué se sabe del ataque a dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá?
