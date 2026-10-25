Fuerte temblor sacudió China este 25 de octubre: magnitud y epicentro del sismo

Un nuevo temblor sacudió China este domingo 25 de octubre de 2026. El movimiento, registrado en la región del Tíbet, alcanzó una magnitud de 5,9, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La actividad sísmica mantiene la atención sobre esta zona, donde se han presentado varios terremotos en los últimos días.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en China este 25 de octubre?

El USGS (Servicio Geológico de estados Unidos) detalló que el sismo ocurrió a las 6:25 de la mañana, hora de Colombia, cuando en China eran las 7:25 de la noche. Su epicentro se ubicó a 218 kilómetros al este-noreste de Nagqu, una ciudad de la región autónoma del Tíbet.

El organismo estableció una profundidad de 7 kilómetros, una distancia relativamente corta desde la superficie terrestre. Esto significa que el movimiento fue superficial, una característica que puede hacer que las sacudidas se sientan con mayor fuerza cerca del epicentro.

La ubicación exacta quedó registrada en las coordenadas 32,463° de latitud norte y 94,053° de longitud este.

¿Hubo daños o personas afectadas por el terremoto?

En su evaluación, el USGS señaló una intensidad estimada máxima de VII en la escala de Mercalli Modificada, que describe sacudidas muy fuertes y posibles daños en construcciones vulnerables.

Por ahora, la información consultada no permite confirmar víctimas o daños directamente relacionados con este temblor.

Este episodio, cabe recordar, ocurrió apenas tres días después de que otro terremoto, de magnitud 7,0, afectara la misma región el 22 de octubre. Aquel evento dejó víctimas y daños materiales, según reportes difundidos por medios internacionales.