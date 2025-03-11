CANAL RCN
Internacional

Trump defiende redadas migratorias y dice que “no han ido lo suficientemente lejos”

Las declaraciones se producen en medio de crecientes protestas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Donald Trump arremetió contra Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 03 de 2025
08:40 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las redadas migratorias impulsadas por su administración "no han ido lo suficientemente lejos", durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, difundida este domingo.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
Las declaraciones se producen en medio de crecientes protestas y denuncias por violaciones a los derechos humanos, tras el despliegue de agentes de inmigración en ciudades gobernadas por demócratas y el uso de tácticas agresivas por parte de ICE.

La entrevista, grabada el viernes, marcó el primer encuentro de Trump con la cadena desde que alcanzó un acuerdo de 16 millones de dólares con Paramount, su empresa matriz.

En octubre, el mandatario republicano había demandado al programa por presunto sesgo a favor de su entonces rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en una entrevista previa a las elecciones presidenciales.

Trump defiende tácticas agresivas de ICE: “Hay que sacar a la gente”

La entrevistadora Norah O'Donnell le preguntó a Trump si las redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían ido "demasiado lejos", a lo que contestó: "Creo que no han ido lo suficientemente lejos".

Trump afirmó que los "jueces liberales" nombrados por los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden habían "retrasado" las operaciones de inmigración, según el extracto de la entrevista publicado en X.

Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por los "asesinatos de cristianos"
O'Donnell señaló casos documentados de agentes de ICE enfrentándose a presuntos inmigrantes utilizando gas lacrimógeno en vecindarios y rompiendo ventanas de automóviles. "¿Está de acuerdo con esas tácticas?", preguntó. "Sí, porque hay que sacar a la gente", respondió Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

Trump critica a jueces demócratas por frenar redadas migratorias en EE. UU.

Las protestas provocadas por el aumento de redadas de ICE han causado disturbios en todo el país, particularmente en ciudades lideradas por demócratas, donde la administración Trump ha desplegado gran número de agentes.

Trump reaviva la tensión nuclear al ordenar nuevos ensayos con armamento de destrucción masiva
Trump ha buscado desplegar la Guardia Nacional para respaldar a los agentes de inmigración y proteger sus instalaciones y edificios.

Su administración ha desplegado tropas en Los Ángeles, mientras que esfuerzos similares en Portland y Chicago han sido bloqueados temporalmente por cortes federales.

