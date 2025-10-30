Trump reaviva la tensión nuclear al ordenar nuevos ensayos con armamento de destrucción masiva

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó desconcierto en la comunidad internacional al ordenar este jueves que se reanuden los ensayos con armas nucleares, suspendidos desde hace más de tres décadas. La decisión llega poco después de que Vladimir Putin presumiera los avances rusos en materia atómica, y a escasas horas de la reunión del mandatario estadounidense con su homólogo chino, Xi Jinping, en Busan, Corea del Sur.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su red Truth Social. El líder republicano afirmó además que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país” y destacó su esfuerzo por realizar “una actualización y renovación completas de las armas existentes”.

Cifras no cuadran con declaraciones de Trump:

Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan su afirmación. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia cuenta actualmente con 4.309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a 3.700 de Estados Unidos y 600 de China.

Trump no precisó si las pruebas incluirán explosiones nucleares —algo que Washington no realiza desde 1992— o si se limitarán a sistemas de lanzamiento. En cualquier caso, Estados Unidos es signatario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) desde 1996, por lo que una detonación real sería una violación flagrante del acuerdo internacional.

Durante su vuelo en el Air Force One, Trump fue consultado sobre las fechas y lugares de los ensayos: “Se anunciará. Tenemos los emplazamientos”, respondió, añadiendo que si otros países hacen pruebas, “imagino que nosotros también debemos hacerlas”.

ONU ya se pronunció:

El anuncio fue interpretado como una muestra de fuerza en medio del endurecimiento de la postura estadounidense frente al Kremlin, tras el estancamiento de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. La semana pasada, Trump canceló indefinidamente una reunión en Budapest con Putin y declaró que no deseaba mantener conversaciones “para nada”, antes de imponer nuevas sanciones a los hidrocarburos rusos.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró que las recientes pruebas rusas no fueron ensayos nucleares: “Esperamos que el presidente Trump haya sido informado correctamente. Esto no puede considerarse como una prueba nuclear”, afirmó, en referencia al misil de crucero Burevestnik y al dron submarino Poseidón, ambos capaces de portar ojivas atómicas, según Putin.

Por su parte, la ONU expresó una condena tajante. “Los ensayos nucleares no deben permitirse bajo ninguna circunstancia”, declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general Antonio Guterres. Y añadió que los riesgos nucleares actuales “son alarmantemente altos y deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”.