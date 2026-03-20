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Trump descarta un alto al fuego con Irán, pero reducirá las operaciones en su contra

En declaraciones completamente opuestas, el nuevo ayatolá, Mojtaba Jamenei, dijo que la república Islámica derrotó a su enemigo.

Foto: AFP
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AFP

marzo 20 de 2026
10:13 p. m.
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La posibilidad de un cambio de rumbo en Oriente Medio surgió este viernes 20 de marzo cuando el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que los EE. UU. están "a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní".

Esta apertura a "reducir gradualmente" las operaciones militares llega en un momento crítico, justo cuando la economía mundial se tambalea tras tres semanas de guerra y después de que el propio presidente descartara un cese al fuego ante la prensa en la Casa Blanca.

De hecho, Trump justificó sus ataques alegando: “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", una postura que contrasta con los reportes de medios estadounidenses sobre el envío de tropas adicionales a la zona de conflicto.

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No hay señales de que vaya a reabrirse el estrecho de Ormuz:

El control del estrecho de Ormuz se ha convertido en el eje de la disputa internacional, provocando que Trump arremetiera contra los aliados de la OTAN tachándolos de "cobardes" por no asegurar esta ruta comercial bloqueada de facto por Irán.

El mandatario estadounidense fue enfático al señalar que el estrecho debería ser "vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!".

Ante la presión ejercida por la administración Trump los últimos días, potencias como Francia, Italia y Alemania han manifestado que están "dispuestos a contribuir", aunque han puesto una condición innegociable: su participación solo ocurrirá tras un alto el fuego, algo que choca directamente con la estrategia de aniquilación mencionada previamente por el líder estadounidense.

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Irán dice haber derrotado a su enemigo en el Año Nuevo Persa:

Mientras, del lado iraní, el nuevo guía supremo Mojtaba Jamenei intentó proyectar una imagen de triunfo absoluto durante el Año Nuevo persa, asegurando que su nación asestó un "golpe fulminante" y "derrotó" al enemigo.

Jamenei, quien sucedió a Alí Jamenei tras su muerte el 28 de febrero, permanece oculto y bajo la mira de las fuerzas israelíes, que recientemente mataron a otros dos líderes de la república islámica.

En su mensaje, el ayatolá atribuyó la supuesta victoria a la cohesión social frente a la invasión, señalando que "en este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado".

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