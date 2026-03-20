Trump desató polémica al arremeter contra aliados de la OTAN: esto les dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva controversia internacional este viernes 20 de marzo tras lanzar duras críticas contra los países aliados de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por no respaldar su estrategia militar frente a Irán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario cuestionó la falta de apoyo de las naciones aliadas en medio de la creciente tensión con Irán, especialmente en lo relacionado con el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio de petróleo.

“Cobardes, y lo recordaremos”, escribió Trump, en un mensaje que rápidamente generó reacciones a nivel global.

Según el presidente, los aliados de Estados Unidos se han negado a participar en una operación que, en sus palabras, sería “sencilla” y con bajo riesgo militar, pero clave para estabilizar los precios del petróleo.

¿Por qué Trump insiste en el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico en la geopolítica mundial. Por esta vía transita una parte significativa del petróleo que abastece a los mercados internacionales, lo que lo convierte en un escenario estratégico en medio de conflictos en Medio Oriente.

Trump aseguró que la reapertura y control de este paso marítimo es fundamental para reducir el impacto económico global, especialmente el aumento en los precios del crudo. Sin embargo, criticó que los países aliados, pese a verse afectados por esta situación, no estén dispuestos a intervenir.

“Se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho”, afirmó el mandatario, reforzando su postura de que la carga militar ha recaído principalmente en Estados Unidos.

¿Qué implica la postura de la OTAN frente a Irán?

Las declaraciones de Trump también incluyeron cuestionamientos directos a la solidez de la OTAN. El presidente estadounidense sugirió que, sin la participación activa de Washington, la alianza perdería relevancia en el escenario internacional, llegando incluso a calificarla como un “tigre de papel”.

Además, criticó la negativa de los aliados a sumarse a acciones para frenar el avance de Irán en materia nuclear, lo que, según su visión, representa una amenaza global.

Estas afirmaciones evidencian tensiones internas dentro de la alianza militar, en un contexto donde los países europeos han mostrado cautela frente a una escalada del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, el discurso desde Irán también ha elevado el tono. El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, advirtió que su país vigila a funcionarios y militares de Estados Unidos e Israel, y lanzó una amenaza directa sobre posibles represalias.

“A partir de ahora, los centros turísticos y lugares de ocio tampoco serán seguros para ustedes”, afirmó, en declaraciones recogidas por medios estatales iraníes.

Este cruce de declaraciones refleja un aumento en la tensión geopolítica, con implicaciones que podrían afectar tanto la seguridad internacional como los mercados energéticos.

Las recientes declaraciones de Trump no solo reavivan el debate sobre el papel de la OTAN, sino que también evidencian las dificultades para coordinar una respuesta conjunta frente a crisis internacionales complejas.

Mientras Estados Unidos presiona por una mayor implicación militar de sus aliados, estos mantienen una postura más prudente, temiendo una escalada mayor del conflicto con Irán.

En este contexto, el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico, no solo por su valor estratégico, sino también por su capacidad de influir en la estabilidad económica global.