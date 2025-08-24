Trump escala choques con demócratas al ampliar planes con la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la confrontación con líderes demócratas al advertir este domingo que podría desplegar tropas de la Guardia Nacional en Baltimore, Maryland, bajo el argumento de enfrentar la criminalidad y la migración irregular.

En su red social Truth Social, Trump calificó a la ciudad como “fuera de control y plagada de crimen” y aseguró que, si el gobernador Wes Moore “necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré tropas y rápidamente limpiaré el crimen”.

Choque con el gobernador de Maryland

La advertencia se da en medio de una escalada en la disputa personal con Moore, quien criticó lo que llamó “tácticas de miedo de los años 80” y retó al presidente a recorrer las calles de Baltimore a su lado.

“Hey Donald, podemos conseguirle un carrito de golf si eso le facilita las cosas”, ironizó Moore en la red X. El mandatario republicano respondió que prefería que el gobernador “limpiara el desastre de crimen” antes de aceptar la invitación.

Moore, de 46 años, veterano del Ejército y tercer afroamericano en llegar a una gobernación en EE. UU., recordó que la tasa de homicidios en Maryland ha caído más del 20 % desde que asumió el cargo.

Washington, Los Ángeles y ahora Chicago

El anuncio sobre Baltimore llega semanas después de que Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., medida calificada como una “toma federal” del control policial de la capital. Medios estadounidenses reportaron que los efectivos comenzarán a portar armas de fuego en las calles.

En junio, el presidente ya había enviado cerca de 5.000 soldados a Los Ángeles, lo que generó una fuerte reacción del gobernador de California, Gavin Newsom. Ahora, las miradas están puestas en Chicago, donde se anticipa un despliegue de miles de uniformados, aunque el Pentágono no lo ha confirmado.

Illinois Governor JB Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron tajantemente la posibilidad. “Donald Trump y los republicanos MAGA quieren presentarse como el partido del ‘orden y la ley’, pero no podrían estar más lejos de la verdad”, escribió Pritzker.

Trump dijo el viernes que después de Chicago, Nueva York también recibiría tropas de la Guardia Nacional. “Vamos a hacer que nuestras ciudades sean muy, muy seguras”, afirmó desde la Casa Blanca.