Trump anuncia que patrullará Washington: ¿Cuál es la razón?

La medida hace parte de la ofensiva que el mandatario republicano ha emprendido contra lo que describe como “crisis de seguridad” en la capital.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
05:28 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que acompañará personalmente a la Policía y a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington D. C. para patrullar las calles de la capital.

Donald Trump patrullará Washington con tropas de la Guardia

El anuncio lo hizo durante una entrevista con el medio conservador Newsmax, donde afirmó: “Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo”.

La medida hace parte de la ofensiva que el mandatario republicano ha emprendido contra lo que describe como “crisis de seguridad” en la capital, gobernada por demócratas.

Durante la semana pasada, Trump ordenó la presencia de cientos de efectivos de la Guardia Nacional, argumentando la necesidad de frenar la criminalidad.
En total, se han movilizado 800 integrantes de la Guardia Nacional de Washington D. C. y 1.200 efectivos adicionales enviados por seis estados de mayoría republicana: Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental.

El despliegue se da en medio de tensiones políticas. Un día antes, el vicepresidente JD Vance fue recibido con abucheos y consignas como “¡Liberen a DC!”, durante una visita a las tropas, reflejo del descontento de algunos sectores frente a la presencia militar en la ciudad.

Pese a los señalamientos de Trump y de legisladores republicanos, que describen a Washington como una ciudad mal administrada y azotada por la delincuencia, las cifras oficiales contradicen esa visión: los datos de la policía local muestran una disminución significativa de los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras el incremento registrado en los años posteriores a la pandemia.

Además de enviar tropas, Trump ha intentado asumir control directo sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, marginando a su actual liderazgo.

Esta acción recuerda a lo sucedido en junio, cuando ordenó el envío de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina a Los Ángeles, California, para contener disturbios generados por redadas migratorias.

El anuncio presidencial marca un nuevo capítulo en la controversia sobre el uso de fuerzas militares en asuntos internos y reaviva el debate sobre la autonomía de Washington D. C. frente al gobierno federal.

