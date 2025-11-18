Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza

Este martes Israel celebró la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que plantea el despliegue de una fuerza internacional en el territorio y que busca consolidar un frágil alto el fuego vigente desde el 10 de octubre entre Israel y Hamás.

Israel celebra plan de Trump para Gaza

La resolución, impulsada por Washington y votada el lunes en Nueva York, obtuvo 13 votos a favor y ninguna objeción entre los miembros permanentes del Consejo. China y Rusia se abstuvieron, permitiendo que el texto siguiera adelante.

Estados Unidos calificó el resultado como “histórico” y “constructivo”, al considerar que abre una nueva etapa en los esfuerzos diplomáticos para estabilizar la región.

El proyecto contempla la creación de una fuerza internacional que operaría de la mano con Israel, Egipto y policías palestinos recién entrenados, con el fin de asegurar las zonas fronterizas y avanzar en la desmilitarización total de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el plan y aseguró que permitirá avanzar hacia “la paz y la prosperidad”, destacando que insiste en el desarme y la desradicalización del enclave.

Sin embargo, la reacción en el lado palestino ha sido dispar. Por su parte, Hamás manifestó su rechazo a la resolución, afirmando que no responde a las “exigencias y derechos políticos y humanitarios” de los palestinos.

La organización islamista criticó especialmente la creación de la fuerza internacional y el hecho de que su misión contemple el desarme de facciones armadas, algo que para Hamás constituye una imposición ajena a la voluntad del pueblo gazatí.

“La resolución impone un mecanismo de tutela internacional sobre la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo y sus fuerzas rechazan”, señaló el movimiento en un comunicado.

Desde Cisjordania, la Autoridad Palestina adoptó un tono más optimista. Su Ministerio de Relaciones Exteriores celebró la aprobación de la resolución, asegurando que reafirma “el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente”.

El texto del Consejo de Seguridad, aunque redactado con cautela diplomática, abre la puerta a un futuro Estado palestino, un concepto rechazado repetidamente por Israel.

La resolución también autoriza la creación de una “Junta de paz”, un organismo de gobierno transitorio para Gaza que estaría vigente hasta finales de 2027 y que, en teoría, sería presidido por Trump.

Tras más de dos años de guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Gaza se encuentra devastada. Más de dos millones de personas han sido desplazadas al menos una vez, generando una crisis humanitaria de gran escala.

Donald Trump propone plan para lograr la paz en Gaza

La resolución aprobada insta a reanudar las entregas masivas de ayuda humanitaria a través de agencias como la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. La Unión Europea calificó la votación como un “paso importante” que podría allanar el camino hacia la reconstrucción y la reforma institucional de Gaza.

Aunque el plan de Trump promete transformar el futuro del enclave, su éxito dependerá de la cooperación entre las partes y de la capacidad de garantizar seguridad, ayuda humanitaria y, sobre todo, un horizonte político real para los palestinos.