🔴EN VIVO🔴 Trump habla de lo sucedido en cena de corresponsales

El presidente Donald Trump dará rueda de prensa este 25 de abril de 2026, luego del incidente de seguridad que obligó a evacuar un evento en Washington donde participaba en una cena de corresponsales.

El anuncio lo hizo el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde confirmó que hablará en 30 minutos.

¿Qué dijo Trump sobre la evacuación y la rueda de prensa?

En su mensaje, Trump explicó que la decisión de abandonar el lugar respondió a una solicitud directa de las autoridades. “Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato”, señaló.

Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que el espectáculo continúe.

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El presidente confirmó que ofrecerá una declaración oficial desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca, en la que se espera que entregue detalles sobre lo ocurrido durante el evento.

Además, aseguró que la Primera Dama, el Vicepresidente y los miembros del gabinete se encuentran en buen estado. “Todos se encuentran en perfecto estado de salud”, afirmó.

El mandatario también indicó que el evento será reprogramado en un plazo de 30 días, tras la interrupción por la situación de seguridad.

¿Qué se sabe del incidente que motivó la rueda de prensa?

La evacuación se produjo en medio de una alerta por posibles disparos dentro o en las inmediaciones del hotel donde se realizaba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto activó los protocolos de protección y retiró al presidente del lugar de manera preventiva. Testigos reportaron momentos de tensión mientras los asistentes buscaban refugio.

Publicaron video del tirador corriendo

La rueda de prensa anunciada por Trump será clave para esclarecer lo ocurrido y conocer la versión oficial del gobierno sobre el incidente.

Trump publicó fotos del tirador

Se espera que en la comparecencia el presidente entregue más información sobre las medidas adoptadas y el avance de la investigación.