Trump sugiere que habrá que “juntar las partes”, chavismo y oposición, para permitir la llegada de María Corina Machado a Venezuela

A bordo del Air Force One, en un nuevo viaje de Washington D.C. a West Palm Beach, Florida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que juntando a la oposición y al chavismo en Venezuela, podría permitirse el regreso de María Corina Machado a Caracas.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo. (María Corina) es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, respondió el republicano a una periodista, que indagó sobre el regreso de la líder opositora y nobel de paz a su país de origen.

¿Cuándo habrá elecciones libres en Venezuela?

También el sábado (31 de enero), el periódico neoyorquino The Wall Street Journal reveló que el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, les dijo a ejecutivos de compañías interesadas en invertir en Venezuela que podrían organizarse elecciones dentro de 18 o 24 meses.

Tras la operación ‘Resolución Absoluta’ con la que militares estadounidenses capturaron al líder del régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente republicano descartó llamar a elecciones:

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar (…) llevará un tiempo, pero tenemos que ayudar al país a recuperarse".

María Corina Machado ha sido tajante sobre trabajar con el régimen

Con las últimas elecciones, realizadas en julio del 2024, Nicolás Maduro se mantuvo en el poder, a pesar de las denuncias por fraude, que declaraban a Edmundo González Urrutia como ganador.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo con la caída del régimen que la administración Trump busca una “Venezuela democrática” con elecciones libres, pero la líder opositora, María Corina Machado, insiste en que una verdadera transición no puede ser “un modelo a la rusa en el que las mafias sigan al mando”.

Un tema sobre el que no parece existir un contexto, pero sí un llamado a la calma, que explica el analista de Noticias RCN Julio Iglesias: “Se han destruido las instituciones y los mecanismos necesarios y es algo que no se construye de la noche a la mañana. El aparato electoral de Venezuela, desde hace décadas, está podrido. La intervención de Estados Unidos no es un capítulo de ciencia ficción que pueda reemplazar mágicamente a todos los funcionarios, va a ser un proceso lento”.