"Más le vale cuidarse o tomaremos acciones muy serias": Trump vuelve a amenazar a Petro y confirma corte de pagos a Colombia

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos parece no tener fin. Los insultos entre los presidentes de ambos países se agudizan con el pasar de los días, mientras crece la incertidumbre sobre lo que podría pasar en temas económicos y de cooperación bilateral.

Esta vez, el mandatario estadounidense, Donald Trump, se volvió a referir a su homólogo colombiano, a quien calificó de "matón y un hombre malo".

Como en días anteriores, Trump reiteró que el presidente colombiano está del lado de quienes producen las drogas en el país, y confirmó la detención de pagos a Colombia que, desde la creación del denominado 'Plan Colombia', iban destinados en gran parte al fortalecimiento de la lucha antidrogas, criticada desde siempre por Petro.

Nosotros, a partir de hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia, al país Colombia, también la escuela Columbia... (Ríe) No mentiras, llegamos a un acuerdo (con la universidad).

En sus recientes declaraciones, Trump insistió en el supuesto bajo rendimiento del país suramericano en la lucha contra el narcotráfico, señalando que en Colombia "tienen fábricas de cocaína" y que se "cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos".

Finalmente, volvió a amenazar al presidente colombiano, a quien sugirió "cuidarse" a cambio de no tomar "acciones serias contra él y su país".

Él ha convertido a su país en una trampa mortal.

¿Habrá más aranceles para Colombia?

En medio de la crisis, el senador republicano, Bernie Moreno, habló con Noticias RCN sobre las medidas que se podrían poner en marcha.

Según dijo, lo primero será designar a más estructuras criminales como terroristas y tomar acciones, tanto contra Petro como sobre su círculo familiar.

“Con los aranceles solo dañas a la gente del sector privado que está del lado de Estados Unidos. Estamos del lado del pueblo”, afirmó Moreno, al indicar que no se contempla la imposición de nuevos gravámenes para el país.