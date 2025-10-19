Presidente Petro respondió a Trump por llamarlo líder del narcotráfico: "Está engañado de sus asesores"

Poco después de las declaraciones de Donald Trump, en las que calificó al jefe de Estado colombiano de ser el líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X.

El mandatario respondió en su cuenta de X a los señalamientos de Trump. Le dijo que está engañado por sus asesores y que le recomienda determinar dónde están los narcos.

¿Por qué Donald Trump señala a Petro de líder del narcotráfico?

Estados Unidos acusó en horas de la mañana de este 19 de octubre al presidente colombiano de liderar la producción de drogas en el país.

Hace algunas semanas, Tump retiró a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

Una hora después de las explosivas declaraciones del presidente de EE. UU., el mandatario colombiano le respondió diciéndole que está engañado por "sus logias y asesores".

Trump está engañado de sus logias y asesores (...) Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas.

Estados Unidos suspendió ayuda financiera a Colombia

Al mismo tiempo, Trump anunció que desde este mismo domingo quedarían suspendidos los subsidios de Estados Unidos en Colombia.

Dijo en su red social que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala".

Donald Trump confirmó el fin de la ayuda financiera a Colombia, según sus palabras, por fomentar la producción de drogas.

Nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Petro y Trump han chocado frecuentemente por distintas razones y el tono ha escalado desde que Estados Unidos desplegó una ofensiva militar en el Caribe con frecuentes ataques a embarcaciones que supuestamente trafican droga.

El presidente Petro acusa a EE. UU. de violar la soberanía de aguas nacionales y de haber asesinado a un pescador colombiano en uno de esos ataques.

De acuerdo con los más recientes informes, Colombia sería el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord, según la ONU.