El fenómeno de Donald Trump y Tucker Carlson agita la campaña presidencial y la televisión en Estados Unidos

Este jueves 24 de agosto el expresidente Donald Trump se entregó de nuevo a las autoridades judiciales de su país. Ha sido procesado en cuatro casos, pero este quizás es el que pueda desatar más polémica en el país americano porque el lugar de entrega es una cárcel en Atlanta.

Los cargos federales tienen que ver con una supuesta operación que incluye la acusación de 40 actuaciones ilegales por presuntamente haber intentado cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia. Esto ocurre en Estados Unidos solo un día después del debate republicano que presentó Fox News, al que el exmandatario no quiso asistir.

Contrario a lo que podría esperarse, Trump ha venido creciendo en las encuestas republicanas cada vez que se le acusa en una investigación diferente. El expresidente ha pasado por cargos sobre la conspiración del 6 de enero en la toma del Capitolio, un supuesto soborno a través de recursos de la campaña a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels, una acusación de abuso sexual y el cambio de las elecciones en Georgia.

El fenómeno de Tucker Carlson

Tucker Carlson fue durante muchos años uno de los periodistas con más rating en Fox News, pero hace tan solo unos meses la cadena decidió sacarlo del aire, luego de tener que pagar un oneroso acuerdo por difamación en contra de la compañía Dominion que manejaba el sistema electoral estadounidense. Aunque Carlson le representaba a la cadena uno de los ratings más altos de la televisión en el mundo, el acuerdo con Dominion fue por 787.5 millones de dólares.

Tras su salida del gigante de la televisión conservadora, Carlson anunció que haría su show en Twitter, ahora X. Esto significa que Carlson pone sus contenidos nativos en Twitter y de forma gratuita con una audiencia potencial de 9.7 millones de seguidores.

La entrevista a Donald Trump

Carlson y Trump acordaron hacer una entrevista durante la misma hora en que empezaba el debate republicano. Esto fue una estrategia contra Fox y contra los contendores de Trump que difícilmente alcanzan un 3 % en las encuestas versus un 58 y 60 % del expresidente. El único competidor antes del debate republicano es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que alcanzó un 17 % en la intención de voto.

La entrevista con Carlson, según la última revisión este jueves a las 5:30 de la tarde, tenía 201.700 retuits, 702.000 me gusta y 238,9 millones de visualizaciones. Ciertamente la entrevista a Trump en Twitter de manera abierta hace que la audiencia sea también fuera de los Estados Unidos y Trump se refirió a lo largo de la conversación a varios asuntos internacionales.

“Si yo hubiese sido el presidente la guerra en Ucrania jamás habría ocurrido”. Esta fue una de las afirmaciones de Trump en la entrevista con Carlson. El candidato explicó que tiene una buena relación con los dos líderes de China y Rusia, las potencias que compiten económica y militarmente con Estados Unidas.

“China va a tener que sacar sus bases militares de Cuba”. En asuntos internacionales, Trump también se refirió a bases militares que China está construyendo sobre Cuba, dijo que es inaceptable que ahora ese país controle el Canal de Panamá que Estados Unidos construyó con 34.000 muertes de personas por la malaria y aseguró que están perdiendo influencia en general en el Caribe porque “nadie respeta a Joe Biden”.

“Evité una guerra nuclear con Corea del Norte”. Sobre su relación con las Coreas, dijo que su proximidad con Kim Jong Un y las dos reuniones que logró con el líder norcoreano hicieron que este cesara en su intención de impactar a Estados Unidos con misiles nucleares de largo alcance y así evitar una guerra nuclear.

Los comentarios de Trump sobre Joe Biden

Durante toda la entrevista, Trump dijo que su posible contendor, de ganar la nominación de los demócratas, ya no tiene posibilidades de gobernar por su avanzada edad. Hizo comentarios peyorativos sobre Biden señalando que no puede caminar sobre la arena, y que siempre que camina la gente está “esperando el momento en el que va a caerse”. "Por eso los líderes del mundo no lo respetan", agregó.

Trump insistió en su política de cuidar las fronteras para que ninguna persona pueda ingresar a Estados Unidos de manera ilegal y dijo que Biden es el “peor presidente que ha tenido la historia de la Unión Americana”.

El politólogo y Phd de la Universidad El Rosario, Mauricio Jaramillo, explicó que Trump está jugando de local. “Su juego es no reconocer a ningún rival del Partido Republicano porque cree que nadie está a su altura. Cree que tiene derecho propio a la nominación porque fue el más votado, y no ha salido de la tesis de que Biden se robó las elecciones del 2020. Trump había salido de la agenda de los estadounidenses pero cada acusación en su contra le da más fuerza. Ahora, a punta de escándalos, se está imponiendo como el principal contradictor de Biden”.



Este escenario deja a Trump con todas las opciones para la Presidencia y a Carlson convertido en un fenómeno que ahora publica sus contenidos estrella en Twitter de forma gratuita para competirle a la televisión que durante años significó el monopolio de la conversación pública en Estados Unidos.