Las imágenes de cámara corporal de policía que participó en golpiza fatal a joven afrodescendiente

Al comienzo parecía un arresto de rutina por una falta de tránsito. Sin embargo, los videos de la policía divulgados el viernes sobre la fatal golpiza a Tyre Nichols luego muestra una escena con oficiales pateando y presionando con sus rodillas al hombre negro de 29 años que desfallece por los golpes.

El material grabado por las cámaras corporales de los policías muestra a Nichols en el suelo, clamando tres veces "¡Mamá!" mientras los agentes le propinan puñetazos y patadas en la cara. Murió en el hospital tres días después, el 10 de enero.

El video más largo de los cuatro que se conocieron provenía de la cámara de un poste de electricidad de la sureña ciudad estadounidense. Dura 31 y minutos y no tiene sonido.

En los primeros dos minutos se ve a los policías maltratando a Nichols en el suelo. Mientras uno pone la rodilla en el torso del hombre, otro oficial lo patea repetidamente.

Se ve a los oficiales conectando varias patadas a la cara de Nichols. Después de repetidos impactos, los policías levantan al hombre, lo sostienen de pie y le dan trompadas hasta que cae al asfalto. Allí recibe otras dos patadas en la cara.

Yace boca abajo en el suelo y un policía lo sienta y deja recostado contra una patrulla.

Los minutos pasan y Nichols claramente agoniza. Al menos seis oficiales merodean. Uno de ellos apunta su linterna hacia Nichols a pesar de que la escena está bien iluminada por el alumbrado público.

En otro aparte, el cuerpo sentado y sin respuesta de Nichols colapsa en el suelo. Un oficial lo vuelve a recostar contra la patrulla.

Más oficiales aparecen, merodean y esperan la llegada del equipo de emergencia médica.

Los otros tres videos divulgados por el Departamento de Policía de Memphis son de las cámaras fijadas en el pecho de los uniformados y ofrecen perspectivas diferentes.

En una de ellas, los oficiales atrapan a Nichols tras una persecución a pie. Varios agentes se muestran exhaustos.

WARNING: GRAPHIC POLICE BRUTALITY #TyreNichols was murdered by the Memphis PD. This is torture and murder on the hands of these “men”. Tyre Nichols was held up by two cops as he was savagely beaten and abused. Each one of these POS should rot. #JusticeforTyreNichols pic.twitter.com/z8YK3F0X02