Ultimátum del presidente Donald Trump a Hamás para responder al plan de paz en Gaza

El presidente Donald Trump le dio un ultimátum al grupo Hamás para responder sobre el plan de paz en Gaza que puso sobre la mesa y que tiene el visto bueno de Israel.

“Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, sostuvo el mandatario norteamericano sobre el tiempo que esperará para la respuesta de Hamás. En caso de que no lo haga, aseguró que lo pagará en el infierno.

El plan contempla 20 puntos. Algunos de los más importantes apuntan a que Gaza sea una zona libre de terrorismo y reconstruida con la culminación inmediata del conflicto que está pronto a completar dos años.

Además, se ponen sobre la mesa acuerdos a los que Israel se comprometería, tales como la preparación de la liberación de rehenes, así como de presos condenados con cadena perpetua. También se menciona cómo sería la gobernabilidad en Gaza, el futuro de Hamás y la participación de la comunidad internacional.

¿Qué propone el plan?

La iniciativa ha recibido el respaldo de Egipto y Catar, países que han sido mediadores; así como de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Una fuente de Hamás le confirmó a AFP que el grupo está analizando al detalle el plan.

Sin embargo, hay gente que no lo ve con buenos ojos. En entrevista con AFP, Ibrahim Joudeh, quien vive en uno de los refugios, aseguró: “Está claro que este plan no es realista (…) Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”.

La guerra en Gaza comenzó oficialmente el 7 de octubre de 2023 y ha tenido como implicados directos a Israel y Hamás, grupo que desde 2007 ha gobernado en esa zona. Hasta el momento, más de 1.200 personas han muerto en medio de esta coyuntura.