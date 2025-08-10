CANAL RCN
Internacional

Uno de cada cuatro Cascos Azules será retirado de sus funciones por falta de recursos: ONU

Nueve de las 11 misiones que, actualmente, lideran, podrían verse afectadas por los recortes de la administración Trump.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 08 de 2025
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un giro que impactará directamente las operaciones de paz en diversas regiones del mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que reducirá en aproximadamente un 25% el número de efectivos desplegados en sus misiones de mantenimiento de la paz. Esta decisión implicará la salida de 13.000 a 14.000 militares y policías en los próximos meses.

La medida responde al recorte presupuestario, impulsado por la disminución de la contribución financiera de Estados Unidos. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, Washington anunció una política de fuertes recortes en su ayuda al extranjero.

Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país
RELACIONADO

Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país

Bajo la administración Trump, Estados Unidos donó la mitad de lo que se tenía previsto:

En consecuencia, se notificó a la ONU que los EE. UU. solo aportarán 682 millones de dólares al presupuesto de mantenimiento de la paz para el período 2025-2026, una cifra muy por debajo de los 1.300 millones previstos. De esa cantidad, además, 85 millones estàn reservados para una futura oficina de apoyo a la misión internacional anti-pandillas en Haití.

El presupuesto total para estas operaciones, que cubre desde julio de 2025 hasta junio de 2026, es de unos 5.400 millones de dólares. China, por su parte, habría aportado unos 1.200 millones. Sin embargo, con el recorte estadounidense, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% en su presupuesto anual para estas misiones.

Naciones Unidas destaca acuerdo de Israel y Hamás: “Nunca hubo tanto en juego”
RELACIONADO

Naciones Unidas destaca acuerdo de Israel y Hamás: “Nunca hubo tanto en juego”

Nueve de las 11 misiones de los Cascos Azules podrían verse afectadas:

Un funcionario del organismo, que solicitó el anonimato, detalló en declaraciones entregadas a la AFP que la reducción afectará a nueve de las once misiones activas en la actualidad. Además de los efectivos militares y policiales, también se verán impactados numerosos empleados civiles y se reducirá el equipo desplegado.

Esta situación plantea nuevos desafíos para la ONU, que deberá reconfigurar su presencia en zonas de conflicto sin comprometer los avances logrados ni poner en riesgo la estabilidad en áreas vulnerables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Naciones Unidas destaca acuerdo de Israel y Hamás: “Nunca hubo tanto en juego”

Israel

Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas

Artistas

Se reveló qué habría declarado ante la Fiscalía Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King en México

Otras Noticias

Daniel Quintero

Escándalo por presunta corrupción que salpica al hermano de Daniel Quintero: podría ir a prisión

Los manejos corruptos de la anterior administración superan los $200 mil millones.

Artistas

Leyenda de la icónica banda 'Kiss' fue hospitalizado tras accidente de carro: este es su estado de salud

El siniestro vial se dio en California, Estados Unidos, según informaron este miércoles medios americanos.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de octubre de 2025

Millonarios

Álvaro Montero ilusionó a hinchas de Millonarios y se preguntan por un posible regreso

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional