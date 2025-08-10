Uno de cada cuatro Cascos Azules será retirado de sus funciones por falta de recursos: ONU

En un giro que impactará directamente las operaciones de paz en diversas regiones del mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que reducirá en aproximadamente un 25% el número de efectivos desplegados en sus misiones de mantenimiento de la paz. Esta decisión implicará la salida de 13.000 a 14.000 militares y policías en los próximos meses.

La medida responde al recorte presupuestario, impulsado por la disminución de la contribución financiera de Estados Unidos. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, Washington anunció una política de fuertes recortes en su ayuda al extranjero.

Bajo la administración Trump, Estados Unidos donó la mitad de lo que se tenía previsto:

En consecuencia, se notificó a la ONU que los EE. UU. solo aportarán 682 millones de dólares al presupuesto de mantenimiento de la paz para el período 2025-2026, una cifra muy por debajo de los 1.300 millones previstos. De esa cantidad, además, 85 millones estàn reservados para una futura oficina de apoyo a la misión internacional anti-pandillas en Haití.

El presupuesto total para estas operaciones, que cubre desde julio de 2025 hasta junio de 2026, es de unos 5.400 millones de dólares. China, por su parte, habría aportado unos 1.200 millones. Sin embargo, con el recorte estadounidense, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% en su presupuesto anual para estas misiones.

Nueve de las 11 misiones de los Cascos Azules podrían verse afectadas:

Un funcionario del organismo, que solicitó el anonimato, detalló en declaraciones entregadas a la AFP que la reducción afectará a nueve de las once misiones activas en la actualidad. Además de los efectivos militares y policiales, también se verán impactados numerosos empleados civiles y se reducirá el equipo desplegado.

Esta situación plantea nuevos desafíos para la ONU, que deberá reconfigurar su presencia en zonas de conflicto sin comprometer los avances logrados ni poner en riesgo la estabilidad en áreas vulnerables.