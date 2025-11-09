Reconocido fisicoculturista fue asesinado en su casa y la principal sospechosa es su novia

El mundo del fitness y el culturismo en Brasil se encuentra de luto. El reconocido fisicoculturista Valter de Vargas Aita, de 41 años, fue asesinado en medio de una brutal pelea con su pareja en su departamento en Chapecó, estado de Santa Catarina.

La Policía Civil informó que la principal sospechosa es su novia, una mujer de 43 años que también resultó herida y permanece hospitalizada bajo custodia.

Según los primeros reportes, el deportista sufrió múltiples heridas con arma blanca en el cuello, abdomen, rostro y espalda durante la disputa. En un intento desesperado por salvar su vida, trató de salir del apartamento en busca de ayuda, pero fue hallado sin signos vitales en las escaleras del edificio ubicado en la calle Sete de Setembro.

Trayectoria de Valter de Vargas Aita

Vargas Aita era una figura reconocida en el mundo del culturismo brasileño e internacional. Fue subcampeón de la Federación Mundial de Fitness en 2024 y obtuvo en seis ocasiones el título de campeón estatal de culturismo. Con más de una década en las competencias, era considerado un referente de la disciplina en su país.

Además de su carrera como atleta, trabajaba como entrenador personal e influencer de lifestyle y fitness.

En su cuenta de Instagram, donde superaba los 10.000 seguidores, compartía rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y reflexiones sobre su experiencia en el deporte.

Consternación en el deporte brasileño

La noticia del asesinato generó gran impacto en la comunidad deportiva. Compañeros, seguidores y entrenadores manifestaron su dolor a través de redes sociales.

“Por siempre en nuestros corazones”, expresó un portavoz del gimnasio donde trabajaba, destacando su disciplina y el legado que deja entre jóvenes atletas.

La investigación sigue en curso, mientras la sociedad brasileña se pregunta por las circunstancias de esta tragedia que le arrebató la vida a uno de sus íconos del culturismo.