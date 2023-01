¿Rusia estaría perdiendo la guerra?: múltiples bajas por ataques ucranianos plantean dudas hacia Putin

La guerra entre Ucrania y Rusia sigue su curso, pero el panorama parece dejar un posible y sorprendente ganador: Ucrania. Aunque los medios de comunicación del Kremlin se han valido de todo tipo de estrategias para mostrar una Rusia fuerte en el campo de batalla, los resultados para las tropas muestran lo contrario.

En la víspera de Año Nuevo los ucranianos utilizaron cohetes proporcionados por Estados Unidos para dar un fuerte golpe a los soldados rusos. Esta intervención le quitó la vida a 63 miembros de las fuerzas de Vladímir Putin que se encontraban en un edificio en Makiivka.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que cuatro cohetes HIMARS habían alcanzado el edificio y que sus defensas aéreas habían derribado otros dos. La cartera admitió las pérdidas y reveló que muchos soldados quedaron heridos y permanecieron bajo escombros. Por su parte, los militares ucranianos confirmaron que unos 400 miembros de las fuerzas invasoras murieron, pero no afirmaron que Kiev estuviera detrás de esto.

Aunque lo que se sabe sobre el hecho es poco, este sería una de las peores pérdidas de los rusos en esta guerra desde febrero de 2022.

Los errores de las tropas rusas en Ucrania

De acuerdo con The New York Times, el ataque no solo deja en evidencia el debilitamiento de los rusos en la guerra, también una serie de errores que expusieron a los soldados ante la inteligencia ucraniana. “Refugiar a las tropas en una densa concentración dentro del alcance de la artillería ucraniana, colocarlas en el mismo edificio que un depósito de municiones y permitirles usar teléfonos celulares, cuyas señales pueden usar los ucranianos para concentrarse en su objetivo”.

Desde el Gobierno ruso piden acciones en contra de los responsables. Y lo que más sorprendió es que Moscú reconociera el duro golpe “El enemigo nos infligió las derrotas más graves en esta guerra, no por su frialdad y talento, sino por nuestros errores”, dijo un portavoz.

El balance de la guerra entre Rusia y Ucrania

Han pasado más de 10 meses desde que Rusia decidió invadir Ucrania, poniendo la atención del mundo sobre el continente. Al inicio de los combates, Rusia era el obvio ganador; sin embargo, ambas naciones han tenido más de 100.000 bajas y heridos, de acuerdo con cifras que vienen desde occidente. Esta guerra se ha convertido en un conflicto que no parece tener fin. Los combates más recientes devastaron Donetsk, una zona de conflicto lento y sangriento que no parece avanzar pese a los esfuerzos de los ucranianos para atravesar las trincheras y fortificaciones de los rusos, que intentan tomarse Bakhmut.

En otras zonas, Rusia ataca a la población civil con bombardeos, pero estas intervenciones pierden fuerza gracias a la cada vez más efectiva inteligencia ucraniana, que minimiza los daños derribando drones.

La intervención de Estados Unidos en la guerra

Las armas utilizadas en el mortal ataque a los rusos fueron proporcionadas por Estados Unidos. Los cohetes son parte de un arsenal occidental que ha permitido al país cambiar el curso de la guerra, pues el alcance y la precisión de los ucranianos se han incrementado.

Este arsenal recibe el nombre de sistema Himars, y es efectivo cuando se usa contra objetivos estacionarios que pueden identificarse y señalarse anticipadamente, como los depósitos de municiones, las infraestructuras o las concentraciones de tropas. Al menos 20 de estos han sido suministrados por el Gobierno de Biden a Ucrania.

