¿Es peligroso?: la NASA revela la fecha en la que el cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la tierra

El mundo se ha visto conmocionado ante la presencia del 3I/ATLAS que fue relacionado, por parte de miles de internautas, como una presunta nave alienígena que podría tomar dirección hacia la tierra.

Pese a las diferentes especulaciones y teorías con respecto al hecho, la NASA reveló nuevos detalles sobre este llamativo e imponente objeto capturado en el espacio.

¿Qué es el 3I/ATLAS?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el 3I/ATLAS es tan solo un objeto interestelar, denominado como cometa, que se origina fuera del sistema solar y pasa a través de este.

En las impactantes imágenes se observa este objeto con una composición nunca antes vista ya que parece ser un artefacto compuesto por diferentes naves espaciales al poseer distintas luces que interactúan conjuntamente entre sí.

Debido a la posición de la tierra y la velocidad con la que este cometa pasa por el espacio, la NASA logró capturar imágenes de este objeto, desde el planeta Marte en donde cuenta con diferentes equipos, más específicamente fotos ultravioletas para ayudar a comprender la composición del objeto.

Las naves espaciales Psyche y Lucy fueron las encargadas de observar el 3I/ATLAS en su respectivo recorrido por lo que estas imágenes podrían ayudar a la NASA con el objetivo de afinar la trayectoria al obtener detalles más exactos de la cola del cometa.

¿Cuándo pasará por la tierra el 3I/ATLAS?

Según la NASA, este cometa hará su tránsito más cercano a la tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros, identificada como el doble de la distancia entre la tierra y el sol.

“Las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa mientras este viaja por el sistema solar, lo cual lo llevará a pasar por la órbita de Júpiter en la primavera boreal de 2026”, precisó la NASA.

El cometa, descubierto por primera vez el pasado 1 de julio, podrá ser visto y fotografiado con mayor precisión a medida de que su paso por el sistema solar continúe.