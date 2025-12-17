Copa Airlines retoma operaciones entre Panamá y Venezuela desde el aeropuerto La Chinita

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la reanudación de sus operaciones aéreas hacia Venezuela, esta vez con vuelos diarios entre Ciudad de Panamá y Maracaibo, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025. La ruta se realizará desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia el Aeropuerto Internacional La Chinita, descartando por ahora el destino Caracas.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras una evaluación técnica y un vuelo de prueba exitoso que permitió confirmar que “operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación”.

Horarios confirmados y opciones para pasajeros afectados

Los vuelos diarios se realizarán bajo los siguientes horarios: el vuelo CM703 saldrá de Panamá a las 12:14 p.m. y llegará a Maracaibo a las 2:58 p.m., mientras que el vuelo de regreso, CM713, partirá de Maracaibo a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m.

Copa Airlines también informó que los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos hacia Caracas podrán optar por cambios de fecha y/o destino dentro de la misma región, incluyendo Maracaibo o Cúcuta, sin cargos adicionales. Además, se ofrecen alternativas como la cancelación del viaje con crédito para futuras compras o el reembolso del valor del boleto no utilizado, gestionable a través de www.copa.com.

Refuerzo de conectividad en la frontera colombo-venezolana

Como parte de su estrategia regional, la aerolínea incrementará la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, ciudad colombiana ubicada en la frontera con Venezuela. Esta medida busca ampliar las opciones de conectividad para los viajeros que se movilizan entre ambos países.

Copa Airlines reiteró su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulación, e instó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y verificar el estado de sus vuelos mediante la aplicación móvil o el sitio web antes de viajar.