CANAL RCN
Internacional

Venezuela alista decreto de estado de excepción ante despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El decreto contempla la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

septiembre 29 de 2025
02:58 p. m.
El gobierno venezolano tiene preparado un decreto para declarar un estado de excepción que otorgaría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de una eventual agresión por parte de Estados Unidos.

Así lo anunció este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien calificó como una amenaza la reciente movilización de tropas estadounidenses en el Caribe.

La administración de Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de una operación contra el narcotráfico en la región.

Según fuentes oficiales, las fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron al menos tres embarcaciones que, presuntamente, transportaban drogas desde Venezuela. El operativo dejó un saldo de 14 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte norteamericano.

Delcy Rodríguez anuncia decreto listo para enfrentar amenaza militar de EE. UU.

"El presidente suscribió el decreto de conmoción externa", dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El decreto permite a Maduro "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria", agregó.

Una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. "La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento", dijo bajo reserva.

Delcy Rodríguez: “Jamás entregaremos la patria” tras anuncio de decreto de excepción

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

"Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela", insistió Rodríguez. "Jamás entregaremos la patria", agregó.

