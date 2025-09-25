CANAL RCN
Colombia Video

Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela

Cámaras de seguridad en Cúcuta y videos compartidos en redes sociales registraron los momentos de pánico que vivieron algunos habitantes por los sismos.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una serie de fuertes sismos con epicentro en el estado de Zulia, Venezuela, sacudieron la región fronteriza entre Colombia y Venezuela este miércoles. El Servicio Geológico Colombiano reportó al menos 21 réplicas después del primer temblor de magnitud 6.0, registrado sobre las 5:20 de la tarde.

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!
RELACIONADO

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

En Cúcuta, capital de Norte de Santander, decenas de ciudadanos reportaron que los sismos se prolongaron durante varios segundos, provocando alarma en distintos sectores de la ciudad.

Situaciones similares se vivieron en Villa del Rosario, donde numerosos habitantes salieron apresuradamente a las calles ante la intensidad del movimiento telúrico. Algunos establecimientos comerciales suspendieron sus actividades mientras se desarrollaba el fenómeno.

Evacuaciones preventivas en Norte de Santander por sismos en Venezuela

En conjuntos residenciales y centros educativos, las evacuaciones se realizaron de forma preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

El impacto de los sismos se extendió más allá de la frontera, afectando a otras ciudades colombianas como Barranquilla y Bucaramanga. Algunos residentes reportaron daños en viviendas y vías, aunque aún no se ha realizado una evaluación oficial de los daños.

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025
RELACIONADO

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

“Tras los sismos de las últimas horas en la región andina colombiana, en Bucaramanga iniciamos protocolo de máxima atención de todas las autoridades y cuerpos de socorro ante cualquier emergencia”, anunció el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Ante la situación, las autoridades colombianas plantearon la instalación de un mando unificado en las próximas horas para coordinar cualquier respuesta necesaria ante posibles eventualidades. Esta medida busca garantizar una respuesta rápida y eficiente en caso de que se produzcan más réplicas o se descubran daños adicionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue

Cali

Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali

Temblor en Colombia

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

Otras Noticias

Dólar

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 25 de septiembre de 2025.

Kevin Mier

Le anotaron golazo a Kevin Mier desde mitad de cancha: la jugada es viral en México

Sorpresa en la Liga MX: Le anotaron golazo a Kevin Mier desde mitad de cancha y el video es viral.

Viral

Rihanna le da la bienvenida a su tercer bebé junto al rapero estadounidense ASAP Rocky

Artistas

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones