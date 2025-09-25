Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela

Una serie de fuertes sismos con epicentro en el estado de Zulia, Venezuela, sacudieron la región fronteriza entre Colombia y Venezuela este miércoles. El Servicio Geológico Colombiano reportó al menos 21 réplicas después del primer temblor de magnitud 6.0, registrado sobre las 5:20 de la tarde.

En Cúcuta, capital de Norte de Santander, decenas de ciudadanos reportaron que los sismos se prolongaron durante varios segundos, provocando alarma en distintos sectores de la ciudad.

Situaciones similares se vivieron en Villa del Rosario, donde numerosos habitantes salieron apresuradamente a las calles ante la intensidad del movimiento telúrico. Algunos establecimientos comerciales suspendieron sus actividades mientras se desarrollaba el fenómeno.

Evacuaciones preventivas en Norte de Santander por sismos en Venezuela

En conjuntos residenciales y centros educativos, las evacuaciones se realizaron de forma preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

El impacto de los sismos se extendió más allá de la frontera, afectando a otras ciudades colombianas como Barranquilla y Bucaramanga. Algunos residentes reportaron daños en viviendas y vías, aunque aún no se ha realizado una evaluación oficial de los daños.

“Tras los sismos de las últimas horas en la región andina colombiana, en Bucaramanga iniciamos protocolo de máxima atención de todas las autoridades y cuerpos de socorro ante cualquier emergencia”, anunció el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Ante la situación, las autoridades colombianas plantearon la instalación de un mando unificado en las próximas horas para coordinar cualquier respuesta necesaria ante posibles eventualidades. Esta medida busca garantizar una respuesta rápida y eficiente en caso de que se produzcan más réplicas o se descubran daños adicionales.