CANAL RCN
Internacional

Venezuela amplía su reserva militar ante “amenaza” de EE. UU.

Según cifras oficiales, la Milicia cuenta con más de 4,5 millones de integrantes, aunque analistas internacionales calculan que las fuerzas regulares venezolanas rondan los 343.000 efectivos.

La contraofensiva de Maduro ante amenazas de EE. UU. con buques de guerra hacia Venezuela
Foto: AFP

AFP

agosto 23 de 2025
07:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de venezolanos, entre empleados públicos, jubilados, amas de casa y jóvenes, acudieron este sábado a plazas y edificios oficiales para enlistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada Nacional convocado por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a lo que considera una “amenaza” de invasión por parte de Estados Unidos.

Gobierno de Venezuela lanzó grave amenaza para quien intente ingresar a su país: video
RELACIONADO

Gobierno de Venezuela lanzó grave amenaza para quien intente ingresar a su país: video

El registro se habilitó en distintos puntos del país, incluidos el Palacio de Miraflores y el Cuartel de la Montaña —donde reposan los restos de Hugo Chávez—. Allí, los voluntarios respondieron al llamado oficial con consignas de “¡Viva la patria!” y recibieron inducciones sobre armamento y material militar.

Demostración de fuerza en medio de tensión

La jornada ocurre tras el anuncio del despliegue de tres destructores lanzamisiles de EE. UU. frente a las costas venezolanas en aguas internacionales, acción que Washington calificó como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, Maduro denunció que se trata de una maniobra “inmoral, criminal e ilegal” que busca forzar un “cambio de régimen”.

Según cifras oficiales, la Milicia cuenta con más de 4,5 millones de integrantes, aunque analistas internacionales calculan que las fuerzas regulares venezolanas rondan los 343.000 efectivos, un tamaño similar al del Ejército de México y solo superado en América Latina por Colombia y Brasil.

Apoyo y rechazo interno en Venezuela

Mientras voluntarios de todas las edades hicieron filas para inscribirse, la oposición venezolana llamó a no acudir a los puntos de registro, asegurando que el proceso busca reforzar el aparato político-militar del chavismo.

“Vamos a defender esta patria hasta nuestro último aliento”, afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al llamar a la calma y pedir que no se genere “nerviosismo” frente al despliegue estadounidense.

"Estamos preparados": canciller de Venezuela ante la operación de EE. UU. con buques de guerra
RELACIONADO

"Estamos preparados": canciller de Venezuela ante la operación de EE. UU. con buques de guerra

En contraste, algunos ciudadanos manifestaron preocupación por un eventual choque armado, aunque expertos consideran poco probable una intervención militar directa de Washington contra Venezuela en el corto plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

Artistas

Reconocido periodista fue encontrado sin vida en su casa: tenía 46 años

Artistas

Luto mundial: murió en pleno rodaje el integrante de una de las series más exitosas de Netflix

Otras Noticias

Antioquia

Autoridades revelan detalles de atentado a helicóptero en Amalfi y ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’

Tres de los sobrevivientes se recuperan en el Hospital Central de la Policía en Bogotá y el cuarto tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico en las últimas horas.

Hernán Torres

El 'Tino' Asprilla lanzó advertencia a Hernán Torres en su llegada a Millonarios

El 'Tino' Asprilla advirtió a Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios, tras salida de David González.

Cuidado personal

¿Los colombianos están cambiando los planes complementarios por pólizas de salud?

Educación

Estudiantes en colegios ya no pueden ser sancionados por estas razones: Corte protege sus derechos

Viral

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?