Venezuela amplía su reserva militar ante “amenaza” de EE. UU.

Miles de venezolanos, entre empleados públicos, jubilados, amas de casa y jóvenes, acudieron este sábado a plazas y edificios oficiales para enlistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada Nacional convocado por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a lo que considera una “amenaza” de invasión por parte de Estados Unidos.

El registro se habilitó en distintos puntos del país, incluidos el Palacio de Miraflores y el Cuartel de la Montaña —donde reposan los restos de Hugo Chávez—. Allí, los voluntarios respondieron al llamado oficial con consignas de “¡Viva la patria!” y recibieron inducciones sobre armamento y material militar.

Demostración de fuerza en medio de tensión

La jornada ocurre tras el anuncio del despliegue de tres destructores lanzamisiles de EE. UU. frente a las costas venezolanas en aguas internacionales, acción que Washington calificó como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, Maduro denunció que se trata de una maniobra “inmoral, criminal e ilegal” que busca forzar un “cambio de régimen”.

Según cifras oficiales, la Milicia cuenta con más de 4,5 millones de integrantes, aunque analistas internacionales calculan que las fuerzas regulares venezolanas rondan los 343.000 efectivos, un tamaño similar al del Ejército de México y solo superado en América Latina por Colombia y Brasil.

Apoyo y rechazo interno en Venezuela

Mientras voluntarios de todas las edades hicieron filas para inscribirse, la oposición venezolana llamó a no acudir a los puntos de registro, asegurando que el proceso busca reforzar el aparato político-militar del chavismo.

“Vamos a defender esta patria hasta nuestro último aliento”, afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al llamar a la calma y pedir que no se genere “nerviosismo” frente al despliegue estadounidense.

En contraste, algunos ciudadanos manifestaron preocupación por un eventual choque armado, aunque expertos consideran poco probable una intervención militar directa de Washington contra Venezuela en el corto plazo.