Gobierno de Venezuela lanzó grave amenaza para quien intente ingresar a su país: video

En un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó un mensaje que resonó con fuerza en la comunidad internacional.

En medio de un discurso, el funcionario venezolano emitió una dura advertencia a cualquier extranjero que intente ingresar al país sin la debida autorización.

Sus palabras, que se suman a la ya compleja situación política, generaron alarma y fueron interpretadas como una respuesta directa a las recientes maniobras militares de EE. UU. en la región.

Grave advertencia desde Venezuela a ciudadanos de Estados Unidos

"Extranjero que entre a Venezuela, no sale, queda preso", fueron las contundentes palabras de Rodríguez, quien continuó: "No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder".

Esta declaración, que se produjo el pasado 20 de agosto, subraya el riesgo de detenciones arbitrarias y la falta de garantías legales para cualquier visitante que no cumpla con los protocolos migratorios.

EE.UU. envió mensaje a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

La advertencia de Jorge Rodríguez se produce en un momento en que el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene un aviso de viaje de Nivel 4 (no viajar), el más alto en su escala de alertas.

Este aviso se justifica por los graves riesgos que, según las autoridades estadounidenses, existen en Venezuela, incluyendo el crimen, los secuestros, las detenciones arbitrarias, el terrorismo, el colapso de los servicios médicos y la limitada asistencia consular.

El gobierno estadounidense fue claro al pedir a sus ciudadanos que se abstengan de viajar o permanecer en el país debido a los "graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles".

La grave advertencia de Jorge Rodríguez se alinea, aunque con un tono distinto, a las razones que Estados Unidos ha esgrimido para disuadir a sus ciudadanos de viajar al país sudamericano.