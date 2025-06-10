CANAL RCN
Internacional Video

Se acabó la paciencia de Donald Trump con Maduro y tomó radical decisión que impacta a Venezuela

El presidente estadounidense habría ordenado detener cualquier diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, en medio de una creciente tensión militar en el Caribe.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:27 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado interrumpir todo contacto diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro, según reveló The New York Times.

La decisión fue transmitida a su enviado especial, Richard Grenell, y marca un giro drástico en la política estadounidense hacia Venezuela, tras meses de conversaciones discretas.

De acuerdo con el medio estadounidense, Trump se habría mostrado frustrado por la falta de voluntad de Maduro para abandonar el poder y por su escasa cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Con esta orden, la Casa Blanca cierra la vía diplomática y deja abierta la posibilidad de nuevas acciones de presión.

El fin de los acercamientos diplomáticos

Grenell, quien había mantenido reuniones y conversaciones directas con el mandatario venezolano, confirmó en el programa CBS Mornings que había dialogado con Maduro por instrucción presidencial.

“He visto a Nicolás Maduro, me he sentado frente a él y creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia y debemos evitar una guerra”, dijo semanas atrás.

Sin embargo, la orden más reciente del presidente pone fin a cualquier intento de diálogo. Según fuentes citadas por The New York Times, Trump pidió detener de inmediato todas las comunicaciones, al considerar que el régimen chavista no muestra intención alguna de ceder ni de combatir el narcotráfico.

Washington refuerza su despliegue en el Caribe mientras Caracas denuncia un complot

El contexto de esta decisión coincide con una escalada de tensión militar en el Caribe. Estados Unidos ha intensificado sus operaciones navales bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas procedente de Venezuela.

En respuesta, el gobierno venezolano denunció un plan “de falsa bandera” para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, y anunció el refuerzo de su seguridad.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación de diálogo, afirmó que “sectores extremistas” planeaban colocar explosivos en la sede diplomática estadounidense y responsabilizó a “la derecha local”.

Maduro insiste en el diálogo y promete nuevas cartas a Washington

Pese a la ruptura, Nicolás Maduro mantiene su discurso conciliador. El mandatario anunció que enviará más cartas al gobierno estadounidense para “defender la verdad de Venezuela”.

“Si cierran una puerta, entraré por la ventana; si cierran la ventana, entraré por la puerta. Lo importante es defender la verdad de tu país”, afirmó en una alocución televisada.

Maduro ha negado reiteradamente los vínculos con el narcotráfico que le atribuye Washington y sostiene que Venezuela “no es un narcoestado” sino un país que combate el tráfico de drogas.

La relación bilateral entra en su punto más crítico

La decisión de Trump representa el colapso del diálogo bilateral entre Washington y Caracas. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar organizaciones criminales como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Fuentes citadas por The New York Times aseguran que el gobierno estadounidense evalúa múltiples escenarios, incluyendo opciones militares y políticas, para forzar un cambio de régimen en Venezuela.
La diplomacia, al menos por ahora, queda fuera del tablero.

