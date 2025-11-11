Venezuela despliega un operativo militar masivo ante “amenazas” de Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas de Venezuela anunciaron este martes un despliegue militar masivo en todo el territorio nacional como respuesta a lo que califican como “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

La medida se produce mientras el ejército estadounidense mantiene un operativo antidrogas en el Caribe y el Pacífico, con presencia naval cercana a las costas venezolanas y colombianas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa venezolano, la movilización incluye el uso de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, además de la participación de la milicia bolivariana, conformada por civiles enlistados.

El comunicado oficial asegura que el despliegue busca fortalecer la defensa nacional ante cualquier intento de agresión extranjera.

El canal estatal VTV transmitió imágenes de tropas, vehículos blindados y armamento en distintos estados del país, acompañadas de discursos de altos mandos militares que reafirmaron su lealtad a Nicolás Maduro.

Sin embargo, analistas señalan que este tipo de anuncios suelen tener un carácter más simbólico que operativo, ya que no siempre se traducen en maniobras visibles sobre el terreno.

Desde finales de agosto, Estados Unidos ha mantenido una presencia naval activa en el Caribe, argumentando que su objetivo es combatir el narcotráfico proveniente presuntamente de Colombia y Venezuela.

Según reportes, el operativo ha resultado en la destrucción de 20 embarcaciones en aguas internacionales y 76 muertes.

Maduro, por su parte, ha acusado a Washington de buscar su derrocamiento bajo el pretexto del combate al narcotráfico, y reiteró que su gobierno está dispuesto a defenderse.

El plan de Trump contra el narcotráfico

“Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, habría movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”, advirtió el mandatario.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump minimizó la posibilidad de un conflicto armado, aunque afirmó que “los días de Maduro están contados”.

En los próximos días se espera la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la flota estadounidense, lo que aumentaría la tensión militar entre ambos países.