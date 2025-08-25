CANAL RCN
Internacional

¿Quiénes son los 13 presos políticos excarcelados en Venezuela por el régimen de Maduro?

Ocho de los presos políticos recuperaron su libertad y otros cinco quedaron bajo medida de prisión domiciliaria.

¿Quiénes son los 13 presos políticos excarcelados en Venezuela por el régimen de Maduro?
Foto: AFP / X @TomasGuanipa

AFP

agosto 25 de 2025
12:46 p. m.
El régimen de Nicolás Maduro excarceló a 13 presos políticos el domingo 24 de agosto. Entre ellos se encuentran Pedro Guanipa, dirigente opositor y el ciudadano italo-venezolano y exdiputado Américo de Grazia.

Algunos de los excarcelados tendrán que comparecer ante los tribunales, mientras que otros fueron puestos bajo arresto domiciliario.

La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno a principios de año.

¿Quiénes son los presos 13 políticos liberados en Venezuela?

Las autoridades de Venezuela excarcelaron durante la madrugada del domingo a ocho opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario para otros cinco, informó la oposición que suele negociar liberaciones con el gobierno.

En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis desatada cuando la reelección del presidente Nicolás Maduro, en 2024.

Fueron excarcelados los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y de Grazia, detalló Capriles.

Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron a su vez una medida de "casa por cárcel".

¿Qué pasará con los dos italo-venezolanos liberados por el régimen de Maduro?

El gobierno italiano también confirmó la liberación de De Grazia y Assenzo, quienes deben presentarse a tribunales para aclarar las condiciones de su libertad. Anunció también que seguirá trabajando para lograr la liberación de otros italianos detenidos.

"Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos", indicó en X el dirigente y dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles.

Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!

