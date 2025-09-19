Venezuela pide a la ONU investigar a EE. UU. por presuntos crímenes en el Caribe

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó este viernes a la Organización de Naciones Unidas que investigue lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad” cometidos por Estados Unidos en el mar Caribe.

Venezuela pide a la ONU investigar ataques de Estados Unidos en el Caribe

La acusación surge tras la eliminación de tres embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas, dejando un saldo de 14 muertos.

De acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, desde principios de septiembre una flota conformada por ocho buques y un submarino nuclear ha operado en la zona con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Saab, sin embargo, denunció que se ha usado armamento de alto poder contra “indefensos pescadores”, lo que, a su juicio, constituye asesinatos seriales que deben ser investigados por la comunidad internacional.

El canciller venezolano, Yván Gil, también se pronunció al respecto, señalando que Caracas elevó un reclamo formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el cese inmediato de estas operaciones militares.

Según el ministro, incluso las propias autoridades estadounidenses han admitido que se han producido muertes de civiles, lo que calificó como “asesinatos extrajudiciales” destinados a infundir miedo en la población pesquera.

Asimismo, Gil insistió en la necesidad de que se respete la soberanía territorial y política de Venezuela y del conjunto de países del Caribe, resaltando que el embajador venezolano ante la ONU, Alexander Yánez, presentó oficialmente la posición del gobierno frente a lo que denominó una amenaza militar.

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos por ataques en el Caribe

El contexto de estas tensiones se enmarca en las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, a quien responsabiliza de liderar carteles de narcotráfico. Washington incluso mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Como respuesta al despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas, Venezuela inició el miércoles ejercicios militares en la isla La Orchila, al sur del Caribe, reafirmando que defenderá su integridad territorial frente a lo que considera una acción hostil.