CNE estudiará solicitud de revocatoria sobre la inscripción de Isabel Zuleta al Senado

La solicitud de revocatoria presentada contra la candidatura de Zuleta, avalada por el Pacto Histórico, alude una presunta doble militancia.

Foto: X @ISAZULETA

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
07:48 p. m.
El Consejo Nacional Electoral aceptó estudiar una solicitud para la revocatoria de la candidatura al Senado de Isabel Cristina Zuleta, avalada por la coalición del Pacto Histórico para participar en las elecciones del próximo 8 de marzo.

De acuerdo con la petición, Zuleta estaría incurriendo en doble militancia, al no renunciar a su investidura como senadora en el actual periodo, a pesar de haber sido respaldada por el partido Colombia Humana.

Las pruebas solicitadas por el CNE en el caso de Zuleta

En su decisión, el CNE ordenó la práctica y recaudo de pruebas necesarias para determinar si Zuleta incurre o no en doble militancia para las próximas eleccione legislativas.

Entre las pruebas se destaca la solicitud de un certificado en el que conste si Isabel Zuleta ostenta actualmente su cargo de Senadora y se especifique la el partido que representa.

Además, se solicitó al Pacto Histórico y a la Colombia Humana un pronunciamiento frente a la mencionada petición de revocatoria, en el que se aporten los documentos pertinentes frente a la supuesta doble militancia de la senadora.

 

