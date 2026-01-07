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Veterinarios colombianos viajarán a Venezuela para atender a las mascotas heridas en los terremotos

El grupo de médicos se encuentra recolectando insumos quirúrgicos para atender a perros y gatos afectados por los terremotos.

Foto: AFP y captura pantalla IG @nicolas.arbelaez.94
Foto: AFP y captura pantalla IG @nicolas.arbelaez.94

Noticias RCN

julio 01 de 2026
06:36 p. m.
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Han transcurrido siete días desde los contundentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y que ya han dejado a más de 1.900 personas muertas, más de 11.000 heridos y aproximadamente 40.000 personas de las cuales todavía no se tiene información.

Pese a los esfuerzos por atender a todos los sobrevivientes, hay otras víctimas silenciosas de la catástrofe y corresponden a los animales que han sido encontrados con vida bajo los escombros.

Por esto, tras el envío de 7 toneladas de alimento recolectados desde Bogotá para perros y gatos, ahora un grupo de médicos veterinarios se dispondrá a ir para atender a las mascotas afectadas.

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Veterinarios colombianos viajarán a Venezuela

Se trata del médico veterinario Nicolás Arbeláez, especialista en ortopedia veterinaria, quien dio a conocer detalles de la misión que busca atender a perros y gatos que se han visto comprometidos y necesiten cirugías de urgencia tras sobrevivir a los terremotos.

Con la compañía de otros cuatro médicos veterinarios especialistas en cirugía de tejidos blandos, neurología, traumatología y ortopedia se busca llegar a las zonas más afectadas en donde se han reportado animales con serias complicaciones de salud.

“Atenderemos a perros y gatos que necesiten cirugías urgentes. Muchos de ellos con fracturas y heridas que no pueden seguir esperando”, afirmó el doctor Arbeláez.

De esta manera, el grupo de veterinarios se encuentra tras la búsqueda de donaciones para adquirir material de osteosíntesis como placas ortopédicas, tornillos, clavos intramedulares, cerclaje, fijadores externos y accesorios.

Además de otro material quirúrgico como guantes estériles, gasas estériles, batas quirúrgicas, campos quirúrgicos, hojas de bisturí, mangos de bisturí, suturas absorbibles y no absorbibles, jeringas, agujas hipodérmicas, clorhexidina y povidona yodada, vendas de algodón, venda elástica autoadhesivas, esparadrapos y cinta microporosa, hojas para rasurado, tapabocas N95 y antibióticos como Cefazolina y Cefalotina.

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¿En dónde entregar las donaciones?

El material podrá ser llevado a dos puntos de Bogotá ubicados en: Av. Cra 15 #170-81 (Nicolás Arbeláez) o a la Av. Cra 30 #18A-22 sur. Así mismo, algunas marcas como Suministros VetGlobal se sumaron a la campaña al ofrecer un 20% de descuento en la compra de implantes al mencionar que son para la campaña por los animales de Venezuela.

Para mayor información sobre la recolecta de ayudas se debe ingresar al perfil oficial de Instagram del médico veterinario @nicolas.arbelaez.94

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