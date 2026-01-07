Washington designa como organización terrorista a grupo criminal ecuatoriano

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la designación del grupo criminal ecuatoriano Chone Killers como organización terrorista extranjera.

Esta facción, que se separó de Los Choneros en 2020, ha sido señalada por cometer ataques violentos, incluidos asesinatos de alto perfil contra autoridades públicas, según un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida se suma a la declaratoria realizada en septiembre del año pasado contra los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos, también catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

Estrategia hemisférica contra el narcotráfico

El comunicado oficial aseguró que la Administración Trump, en coordinación con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, continuará protegiendo el hemisferio occidental mediante acciones para mantener las drogas ilícitas fuera de las calles e interrumpir las fuentes de ingresos de las bandas criminales.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado la ofensiva contra el crimen organizado en América Latina, designando como “narcoterroristas” a más de una decena de grupos y cárteles en países como México, Colombia, Brasil y Ecuador.

Operaciones militares y críticas internacionales

La interpretación jurídica del gobierno estadounidense sobre esta designación permite atacar militarmente a los grupos y a sus líderes en cualquier lugar. Washington inició operaciones contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre pasado, acciones que han dejado al menos 215 muertos, según un recuento de la AFP.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de misiles en estas operaciones, calificándolas como una violación flagrante del derecho internacional. El 12 de junio, el Pentágono atacó la guarida del líder del grupo venezolano Tren de Aragua, Niño Guerrero, quien murió en la operación realizada con apoyo del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

En Ecuador, Noboa ha reforzado la cooperación con Estados Unidos y decretó inmunidad para las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado.

El país enfrenta una crisis de violencia marcada por el narcotráfico: por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú, lo que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de la región, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.